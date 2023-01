Thibaud Comparot

Lundi 23 Janvier 2023 21:10

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a mis en garde les éventuels candidats à l'achat de la F1 contre le gonflement des prix.

La semaine dernière, des rumeurs ont suggéré que le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite avait déposé une offre pour acquérir la F1 auprès de Liberty Media au début de 2022, mais cette offre avait été rejetée par les propriétaires actuels.

Liberty Media a obtenu les droits en 2017 et a depuis supervisé une croissance rapide, avec une valorisation de 15,2 milliards de dollars, soit plus du double de celle enregistrée quatre ans auparavant, même après les difficultés liées à la pandémie de Covid-19.

Mais Mohammed Ben Sulayem a rappelé aux acheteurs potentiels de faire attention au prix qu'ils pourraient mettre sur la F1.

Ben Sulayem appelle à la prudence

Via une série de tweets, Ben Sulayem a déclaré : "En tant que gardienne du sport automobile, la FIA, en tant qu'organisation à but non lucratif, est prudente quant aux prétendus prix exagérés de 20 milliards de dollars placés sur la F1."

"Il est conseillé à tout acheteur potentiel de faire preuve de bon sens, de prendre en compte le plus grand bien du sport et de présenter un plan clair et durable et pas seulement beaucoup d'argent."

"Il est de notre devoir d'examiner l'impact futur des promoteurs en termes d'augmentation des frais d'hébergement et autres coûts commerciaux, ainsi que tout impact négatif que cela pourrait avoir sur les fans."