Chez Mercedes, Russell s'est vu comme un rookie en 2022

Malgré ses années d'expérience en F1, avant de rejoindre Mercedes, George Russell s'est senti "presque comme un rookie" pour sa première année à Brackley.

Pour George Russell, la promotion tant attendue a eu lieu début 2022, lorsque le pilote britannique, protégé de Mercedes, est passé de la combinaison blanche de Williams à la noire de la marque à l'étoile. Enfin au volant d'une machine capable de se battre aux avant-postes, Russell a pu montrer l'étendue de son talent, et cela s'est confirmé avec une victoire au Grand Prix de São Paulo et un total de points plus élevé que celui de son coéquipier, Lewis Hamilton.

Pourtant, un temps d'adaptation a été nécessaire pour Russell en 2022 compte tenu de la différence d'envergure entre les structures Williams et Mercedes. "À certains égards, je me sens presque comme un rookie cette saison, en raison du niveau auquel évolue cette écurie : nous parlons de choses dont je n'ai jamais parlé auparavant en Formule 1", déclarait Russell en fin d'année dernière dans une interview groupée avec plusieurs médias, dont Motorsport.com.

"J'ai mis du temps à comprendre quels sont les procédés de l'équipe lors d'un week-end de course, comment rendre la voiture plus rapide en matière de réglages, et c'est pourquoi je me sentais un peu rookie au début de cette saison."

Russell a également su tirer profit de sa collaboration avec Hamilton, le jeune Britannique ayant affirmé avoir beaucoup appris, sur la piste et en dehors, du septuple champion du monde.

"Bien sûr, être le coéquipier de Lewis est une situation absolument géniale, car il est évidemment le plus grand pilote de tous les temps, et j'ai énormément appris auprès de lui... surtout en dehors de la piste, à vrai dire, par la manière dont il se conduit avec les ingénieurs et gère les choses", ajoutait-il. "En même temps, il y a de petits détails en piste qui m'ont vraiment impressionné. Mais si l'on veut être champion du monde de Formule 1, il faut battre les meilleurs et il faut battre tout le monde. Et je suis dans une sacrée position, avec Lewis comme référence !"