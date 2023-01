Tost "aurait aimé avoir Mick" chez AlphaTauri en 2023

Thibaud Comparot

Lundi 23 Janvier 2023 16:01

L'avenir de Mick Schumacher en Formule 1 aurait pu être bien différent si AlphaTauri avait eu son mot à dire !

Depuis son éviction et son remplacement chez Haas par Nico Hülkenberg, Mick Schumacher fait parler de lui dans les paddocks de la F1. S’il a aujourd’hui trouvé un point de chute chez Mercedes en tant que pilote de réserve, une autre écurie du plateau se serait fait une joie de l’accueillir comme titulaire en 2023.

La carrière de Mick Schumacher a pris un sacré virage à la fin de l’année 2022. Après une deuxième saison chez Haas, marquée par de gros accidents, mais aussi par ses premiers points en F1, le fils de la légende allemande a dû revoir ses plans pour 2023. Débarqué par Haas et libéré par la Scuderia Ferrari qui le soutenait dans sa carrière depuis la fin de l’année 2018, l’allemand a finalement trouvé une place de réserviste chez Mercedes.

Depuis, le directeur de l’écurie américaine, Günther Steiner, avait déclaré qu’il n’avait même pas envisagé la possibilité de proposer à Mick Schumacher le poste de réserviste chez Haas. Par la suite, Toto Wollf, directeur des Flèches d’argent, avait affirmé que Mick Schumacher ne serait pas retenu par Mercedes si une place de titulaire se libérait en F1.

La dernière déclaration en date concernant Mick Schumacher est venue d’un autre directeur d’écurie, un certain Franz Tost. L’homme à la tête d’AlphaTauri aurait apprécié accueillir le pilote allemand en lieu et place de Pierre Gasly parti voler de ses propres ailes chez Alpine.

"En fait, j'aurais aimé avoir Mick dans la voiture", confie Franz Tost, directeur d'AlphaTauri, au média allemand RTL. Cependant, la petite Scuderia n'est pas celle qui signe les contrats et c’est bien Red Bull qui tire les ficelles à Faenza. En effet, Tost n'a pas le dernier mot dans le choix de ses pilotes. Ainsi, c'est Nyck de Vries, couronné en Formule 2 puis en Formule E, qui a été recruté pour épauler Yuki Tsunoda lors de la campagne à venir.

L'Autrichien est pourtant "convaincu que Mick est talentueux et qu'il a également ce qu'il faut pour courir en Formule 1 avec succès". Schumacher va désormais tenter de se refaire avec ce rôle de réserviste au sein d'un top team, où il va pouvoir apprendre auprès d'ingénieurs de premier rang et des pilotes Lewis Hamilton et George Russell. "C'est une très, très bonne écurie, l'une des meilleures en Formule 1, alors évidemment, il peut apprendre beaucoup de choses", conclut Tost.

Pour rappel, Esteban Ocon et Nyck de Vries sont tous les deux passés par ce poste de pilote de réserve chez Mercedes lors des dernières années. Depuis, les deux pilotes ont trouvé une place de titulaire dans une écurie de Formule 1. Cette année sur la touche sera peut-être un mal pour un bien pour Mick Schumacher !