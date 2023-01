Hamilton : Pourquoi aurais-je un problème avec Verstappen ?

Thibaud Comparot

Lewis Hamilton a calmé les rumeurs concernant des frictions entre lui et Max Verstappen et assure qu'il a du "respect" pour le Néerlandais, double champion du monde en titre.

Le septuple champion britannique de Formule 1 espère être plus compétitif sur la grille en 2023 après la première saison sans victoire de sa carrière. De son côté, Verstappen tentera de remporter un troisième titre consécutif, un exploit que seuls quatre autres pilotes, dont Hamilton, ont déjà réussi.

L'année dernière, Verstappen a remporté le championnat des pilotes sans laisser la moindre chance à la concurrence. L'année précédente, il avait dû batailler jusque dans les derniers instants de l'ultime course de la saison pour décrocher son premier titre mondial à Abu Dhabi.

Max Verstappen avait alors battu Hamilton en le dépassant dans le dernier tour de cette course controversée. Des procédures mal appliquées à la suite d'une voiture de sécurité avaient conduit au départ du directeur de course de l'époque, Michael Masi.

Cela a fait suite à un certain nombre d'incidents de course tout au long de la saison qui ont renforcé la conviction que des frictions existaient entre les deux hommes. On gardera en mémoire les accrochages de Silverstone et de Monza en 2021.

Depuis, on suppose que les relations sont pour le moins glaciales entre les deux pilotes, mais le champion britannique a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas, du moins de son point de vue.

"Les gens aiment parler de problèmes entre Max et moi", a déclaré Hamilton à Formula 1 Magazine. "Je le respecte."

"Il est beaucoup plus jeune, alors peut-être qu'il a un problème avec moi. Mais je ne suis pas sûr de cela et je suppose que non. Bien que je ne puisse pas parler pour lui."

"Il a fait tout ce qu'il avait à faire en 2021, alors pourquoi aurais-je un problème avec lui ? Il a joué et assuré tous les week-ends, personne ne peut lui enlever ça", a conclu le pilote Mercedes.