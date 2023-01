Red Bull doit-elle déjà préparer "l'après Verstappen"

Thibaud Comparot

Lundi 23 Janvier 2023 14:12

Selon David Croft, commentateur pour Sky Sports, Red Bull Racing n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent si Max Verstappen décide de quitter la F1 au terme de son contrat.

Le pilote néerlandais, double champion du monde en titre, est engagé avec Red Bull jusqu'à la fin de l'année 2028. Bien qu'à 31 ans, Verstappen serait loin d'être trop âgé pour continuer sa carrière en Formule 1, il a exprimé à plusieurs reprises ses envies d'ailleurs.

Le Limbourgeois entamera sa neuvième saison dans ce sport en 2023 et est bien parti pour chasser des records de Schumacher et d'Hamilton. Pourtant, le champion de 25 ans a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière en F1 au terme de son contrat avec Red Bull. Selon David Croft, Red Bull devrait donc commencer à envisager dès maintenant la vie après Max Verstappen.

Daniel Ricciardo n'est pas l'avenir de Red Bull

Red Bull s'est assuré les services de Daniel Ricciardo, mais selon "Crofty", l'Australien n'est pas la réponse à un éventuel départ de Verstappen.

"Je déteste le dire, je pense que Daniel est un gars génial, mais il n'est pas l'avenir de Red Bull, en aucun cas, surtout compte tenu de son âge", a déclaré Croft au sujet du Ricciardo de 33 ans. Avec le recrutement l'Australien, on a brièvement pensé que Sergio Pérez pourrait commencer à s'inquiéter, mais Croft ne s'attend pas à ce que l'équipe autrichienne choisisse entre les deux pilotes.

"Je pense que ce sont deux styles de pilotes très différents [Ricciardo et Pérez]. Ils sont tous deux capables de gagner des courses, mais pour moi, ils gagnent des courses de manière très différente", déclare le commentateur.

Le départ de Verstappen

Le contrat du Néerlandais avec Red Bull Racing court jusqu'à la fin de 2028 et Verstappen a déjà fait connaître son intérêt pour d'autres catégories de course à plusieurs reprises. Ainsi, l'endurance serait toujours dans un coin de sa tête et le Limbourgeois espère toujours piloter une course avec son père Jos Verstappen.

"Quand Max a parlé à la fin de la saison de la possibilité d'arrêter à 31 ans, ça a été une grande révélation pour moi. Il pense déjà au moment où il arrêtera de courir. S'il pense cela, alors Red Bull doit le penser aussi", souligne David Croft. Selon le Britannique, l'équipe autrichienne doit donc agir rapidement : "Personnellement, j'essaierais de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer en 2024, si Checo n'est pas la solution."

La Red Bull Junior Team en soutien

Toutefois, Red Bull devrait pouvoir compter sur ses jeunes pilotes actuellement engagés en F3 et en F2. La liste de pilotes soutenus par le giron autrichien vient de s'allonger avec la récente signature de Sebastián Montoya, fils de l'ancien pilote de F1.

Les autres principaux pilotes soutenus par Red Bull sont ; Dennis Hauger, Liam Lawson, Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Isack Hadjar, Enzo Fittipaldi, Zane Maloney en F2 et Sebastián Montoya en F3… de quoi voir venir pour la firme au taureau rouge.