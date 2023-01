"Le Mexique aura bientôt un champion du monde de F1"- Pérez

Thibaud Comparot

Lundi 23 Janvier 2023 09:25

Selon son père, Sergio Perez remportera un jour le Championnat du monde des pilotes de Formule 1.

Dans une interview accordée au média mexicain En Cancha MX, Antonio Perez Garibay a évoqué les exploits de son fils et son évolution pour devenir le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull.

Il estime que son fils doit élever son niveau de jeu, mais qu'il a également la capacité de disputer - et finalement de gagner - le titre mondial par la suite.

Le père du pilote a déclaré : "Ces deux dernières années ont été les plus importantes pour lui. La meilleure chose est sa relation avec Red Bull."

"Il faut se rappeler que Checo n'était pas à ce niveau et qu'aujourd'hui, il l'a trouvé, après avoir tout perdu chez Force India et Racing Point. Il avait été licencié et s'était retrouvé sans emploi, mais ces deux années ont été les plus importantes à tous points de vue pour Checo."

"C'est une expérience qui est très difficile à répéter pour le Mexique et nous devons en profiter. Je vous dis que le meilleur de Checo Perez, nous ne l'avons pas encore vu. Il a beaucoup plus à donner et sûrement avec le temps, le Mexique aura bientôt un champion du monde de F1."

Perez a également discuté en détail de la relation que Checo entretient avec les fans mexicains, qui le soutiennent avec le même engagement qui marque le rapport de Verstappen avec ses supporters néerlandais.

Il a ajouté : "Au Mexique, nous nous voyons tous comme une famille, nous sommes unis, quand les tragédies arrivent, nous sommes là."

"Les fans mexicains sont les meilleurs du monde, mais il est important que Checo ne perde jamais cette humilité, parce qu'avec le peuple [nous avons] tout [mais] sans le peuple, rien", a-t-il conclu.