Vettel évoque Leclerc : "Charles a quelque chose de spécial"

Rédaction GP Fans

Dimanche 22 Janvier 2023 19:21

Sebastian Vettel semble se reconnaître en Charles Leclerc, son ancien équipier.

C'est en 2019 que Charles Leclerc a débarqué chez Ferrari en remplacement de Kmi Räikkönen. Le Monégasque était alors devenu l'équipier de Sebastian Vettel durant deux saisons.

Les championnats 2019 et surtout 2020 n'ont pas été simples pour le duo mais le quadruple champion du monde a eu le temps d'observer l'actuel fer de lance de la Scuderia, qui avait auparavant réalisé sa première saison chez Sauber.

"Charles est arrivé à un moment très différent de sa carrière et de sa vie", a déclaré Vettel dans le podcast Beyond the Grid. "C'était assez cocasse, je l'observais beaucoup, nous nous entendions très bien."

"Oui, j'ai vraiment apprécié le temps que nous avons passé ensemble. C'était un peu comme si je me voyais plus jeune ! Il m'a fallu un peu de temps pour comprendre cela."

"Je ne l'ai pas perçu immédiatement car j'étais concentré sur le fait de gagner beaucoup, beaucoup de courses. J'étais peut-être trop concentré dans ce processus."

"Bref, j'ai pu observer que Charles a vraiment quelque chose de spécial. Son talent est immense et la manière dont il parvient à tirer le meilleur de lui-même et de la voiture très rapidement, sur un tour et en particulier en qualifications... C'était très agréable à voir."