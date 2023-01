Hamilton "certain" d'être le premier vainqueur à avoir franchi le cap des 300 GP

Rédaction GP Fans

Dimanche 22 Janvier 2023 18:07

Le septuple champion du monde va-t-il réussir là où personne n'y est encore parvenu ?

Lewis Hamilton affirme sa certitude de devenir le premier pilote de Formule 1 à remporter une course après avoir disputé plus de 300 Grands Prix.

Le pilote Mercedes compte parmi les six pilotes à avoir déjà franchi le cap des 300 courses - il en est à 310 à ce jour - avec Fernando Alonso (356), Kimi Räikkönen (350), Rubens Barrichello (323), Michael Schumacher (307) et Jenson Button (306), tandis que son ami Sebastian Vettel a pour l'heure conclu sa carrière à 299 Grands Prix disputés.

Parmi cette liste prestigieuse, aucun pilote n'est encore parvenu à remporter une course après son 300e départ en course. À court terme, seuls Alonso et Hamilton sont encore en mesure de le faire, mais le Britannique semble nettement mieux placé.

"Je répète qu'en 2022, notre équipe est devenue plus résiliente et certainement plus déterminée", a déclaré Hamilton.

"Nous voulons rebondir après ce qui s'est passé fin 2021, notre motivation et notre détermination viennent de là. L'an dernier, je me suis vite rendu compte que je ne pourrais pas me battre pour le titre."

"Personne n'a encore gagné après avoir franchi le cap des 300 courses ? Peu importe : en F1, il n'y a jamais eu de pilote comme moi."

"Je vais gagner à nouveau. Ça va changer cette année, j'en suis absolument certain."