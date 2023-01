Quand Briatore compare Alonso à... un rottweiler

Rédaction GP Fans

Flavio Briatore estime que Fernando Alonso, qui est passé d'Alpine à Aston Martin cet hiver, connaîtra encore une ou deux saisons fantastiques en Formule 1.

L'Italien se dit également impressionné par la forme physique du double champion du monde.

Briatore fut le patron d'équipe d'Alonso chez Renault, où l'Espagnol a remporté les titres 2005 et 2006. Mais le fantasque patron d'équipe a été contraint de quitter la Formule 1 en 2009 suite au scandale du "crashgate" du Grand Prix de Singapour 2008.

Il est resté proche d'Alonso et n'hésite pas à établir une comparaison plutôt osée.

"Fernando est un rottweiler", a déclaré Briatore. "Aston Martin a recruté un rottweiler et je suis sûr que Fernando peut encore réaliser une autre grande saison, ou deux."

"Il y a des champions extraordinaires, comme Verstappen, Hamilton et Russell, un groupe de jeunes fantastiques. Ensuite, vous avez un groupe de moins jeunes, comme Alonso. Mais avant, il n'était pas aussi en forme physiquement qu'il l'est maintenant, pas même à l'époque où il a couru avec moi !"

De plus, l'homme de 72 ans s'est dit très satisfait de la popularité de la catégorie reine : "La Formule 1 est géniale aujourd'hui. Ils sont très forts dans les médias et les fans assurent que tous les Grands Prix soient sold out. C'est un succès."

"Je suis revenu il y a deux ans et maintenant c'est encore mieux : les États-Unis s'avèrent être un marché extrêmement important aujourd'hui, alors qu'il était très difficile pour la F1 d'y être présente auparavant."