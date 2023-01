La F1 trop présente au Moyen-Orient ? L'Arabie Saoudite répond !

Rédaction GP Fans

Dimanche 22 Janvier 2023 14:40

Le PDG de la Saudi Motorsport Company, Martin Whitaker, a écarté les craintes de saturation du marché de la F1 au Moyen-Orient.

Le Grand Prix d'Arabie Saoudite a rejoint Bahreïn et les Émirats Arabes Unis (Abu Dhabi) au calendrier en 2021.

Ce triumvirat sera encore rejoint cette année par le Qatar, qui a accueilli un Grand Prix en 2021 avant de revenir cette saison - 2022 étant consacrée à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA remportée par l'Argentine en décembre.

Dans l'histoire récente, les proximités géographiques entre les événements de F1 ont été fatales à certaines courses.

Mais, évoquant la collaboration entre les États du Golfe, Whitaker a expliqué : "Il suffit de regarder les franchises automobiles ou les grandes marques de consommation mondiales et elles ont toutes tendance à se rassembler dans la même zone sur une avenue principale."

"Oui, il y a de la concurrence entre eux, mais ils sont plus forts ensemble qu'ils ne le seraient s'ils étaient tous éparpillés."

Abiteboul chez Hyundai : prépare-t-il un projet F1 ?Lire plus

"L'analogie avec les courses de F1 est valable. L'Arabie saoudite fait partie du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et c'est bénéfique pour nous tous dans la région d'avoir des courses de Formule 1 car cela augmente la notoriété et aide à développer le sport."

"En fait, même si cela peut sembler proche - la distance entre Bahreïn et Djeddah est d'environ 1500 km. C'est donc comparable à la distance entre Silverstone et Budapest [2000 km, ndlr] - et il y a beaucoup de courses qui se déroulent entre ces deux sites européens !"

"Donc, l'emplacement des courses au Moyen-Orient n'est pas aussi proche que vous le pensez."