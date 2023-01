Parti, Capito balance : Williams subit la mise en place du plafond budgétaire

Rédaction GP Fans

Dimanche 22 Janvier 2023 13:21

L'ancien directeur de l'équipe Williams, Jost Capito, déplore les lacunes financières historiques qui continuent de nuire à l'équipe britannique de F1.

Williams est l'une des équipes les plus titrées de l'histoire de la F1 avec neuf titres constructeurs et sept titres pilotes à son actif.

Mais le dernier succès au championnat remonte à 1997 et depuis le tournant du millénaire, l'équipe n'a remporté que 11 courses, dont une seule au cours des 18 dernières années.

Malgré l'acquisition de Williams par Dorilton Capital en 2020, Capito estime que le plafond budgétaire de la F1 a, par inadvertance, rendu plus difficile pour les équipes du fond de grille la possibilité de combler l'écart avec les leaders.

"Pendant de nombreuses années, Williams n'avait pas les ressources financières nécessaires pour progresser au même rythme que les autres équipes", rappelle d'abord Capito.

"L'argent n'était pas là, il n'existait pas. Williams était en mode survie durant plusieurs années et heureusement, la situation a progressé. Mais l'écart en termes de performance avec le milieu de grille était devenu très conséquent."

"Donc Dorilton est arrivé et OK, il a fallu investir dans la performance mais également dans les outils nécessaires pour pouvoir être performant à terme, comme le système ERP [Enterprise Resource Planning], la gestion de projets et ainsi de suite. Tout devait être rattrapé."

"Puis le plafond des coûts est arrivé. Et juste avant cela, la plupart des autres équipes ont investi en prévision de la suite tandis que Williams a dû investir dans les bases qui n'étaient plus présentes ou plus suffisamment performantes pour avancer..."

"Donc le plafond budgétaire rend les choses encore plus difficiles. Williams doit s'assurer d'être hyper efficace et ce n'est pas simple."