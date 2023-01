Wolff se paie Horner : "Je suis toujours dans l'esprit de cet obsédé !'

Rédaction GP Fans

Samedi 21 Janvier 2023 19:45

Toto Wolff estime qu'il est constamment présent "dans la tête" de Christian Horner.

Depuis le combat pour le titre mondial entre Max Verstappen et Lewis Hamilton en 2021, la relation entre les deux pilotes est assez tendue.

Et dire que la relation entre les deux patrons d'équipe, Horner et Wolff, est semblable est un euphémisme...

Les deux hommes peuvent difficilement dialoguer et c'est dans un entretien accordé au Times que Wolff a confié sa certitude : Horner est constamment préoccupé par son rival.

"Je suis dans sa tête en permanance, c'est comme si je vivais là-bas sans payer de loyer ! Ce type est obsédé. Franchement, chaque seconde que je passe à parler de Horner constitue une perte de temps dans ma vie."

Après avoir tiré "à balles réelles" sur Horner, l'Autrichien s'est calmé et a préféré évoquer ce qui l'anime le plus dans la vie, lui qui a remporté d'immenses succès avec Mercedes et qui ne semble pas vouloir s'arrêter.

"Je vis de grands moments en Formule 1. J'aime l'équipe, j'aime les défis que nous avons à relever. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est ma famille. J'ai trois enfants, âgés de 21, 18 et 5 ans, et c'est ce qui compte le plus."

Wolff a enfin évoqué son épouse, Suzie : "J'ai vraiment trouvé la partenaire idéale."

"Elle est capable de piloter plus vite que moi. Mais en réalité, c'est la moindre de ses qualités. Nous sommes vraiment des âmes soeurs !"