Avant Daytona, Grosjean se confie à propos de son aventure avec Lamborghini

Rédaction GP Fans

Dimanche 22 Janvier 2023 08:41

Dès ce week-end, le Français met de côté son habituelle IndyCar pour monter à bord de la Lamborghini Huracan EVO GT3.

Romain Grosjean est à Daytona : il participe en ce moment même au Roar, les séances d'essais organisées en vue du Rolex 24, les 24 Heures de Daytona, qui se disputeront le week-end prochain.

Cette année, l'ancien pilote de F1 découvre la course en équipage en sein de l'équipe Iron Lynx. Il s'est confié avant de débuter l'aventure à Daytona.

"Je voulais vraiment aller vers l'endurance" a confié Grosjean sur place. "Après le Covid, j'ai disputé les 24 Heures du Mans virtuelles et j'ai trouvé ça génial de partager avec d'autres pilotes."

"Alors j'ai vraiment eu envie de faire quelque chose. En 2021, j'ai réalisé à quel point les courses aux États-Unis étaient incroyables. Je voulais faire Daytona en 2022 mais je venais tout juste de changer de continent, c'était un peu compliqué."

Grosjean répond aux critiques de Verstappen sur les 24 Heures du Mans virtuellesLire plus

"Je pense que c'est l'expérience qui me fait apprécier ce type de course, dans ce type d'environnement. Plus vous en possédez, moins vous avez à prouver. Donc vous avez davantage envie de partager."

En 2024, Grosjean fera partie du programme Lamborghini en LMDh, tandis qu'il se familiarise avec l'endurance cette année en GT.

"Lamborghini était clairement la meilleure option qui s'offrait à moi. C'est vraiment unique de représenter cette marque... Et leur projet LMDh va être très intéressant."

"Pour l'instant, mon objectif est d'acquérir de l'expérience avec la GT3 et d'apprendre les courses aux États-Unis."