Vasseur : "Chez Ferrari comme ailleurs, les pilotes sont déterminants"

Dimanche 22 Janvier 2023 09:40

Le nouveau directeur de la Scuderia Ferrari insiste sur le rôle capital que jouent les pilotes en Formule 1.

Si l'on dit souvent, à tort ou à raison, qu'une équipe de F1 est plus grande que ses pilotes, c'est particulièrement le cas chez Ferrari en raison de son histoire et du mythe qu'elle représente au sommet du sport automobile.

Pour autant, le nouveau directeur d'équipe, Fred Vasseur, insiste sur l'aspect déterminant et crucial du rôle des pilotes dans la catégorie reine.

Le Français explique ainsi que son duo de pilotes doit se montrer capable d'être au point sur le plan technique, mais aussi de travailler en osmose avec les ingénieurs de la Scuderia en plus d'être irréprochables en termes de pilotage.

"Oui, leur contribution est vraiment énorme, chez nous comme ailleurs", a déclaré Vasseur. "Tout d'abord, cela se passe en piste bien sûr. Il s'agit de rester constant tout en se montrant capable de pousser la voiture à la limite."

"Puis c'est pareil en course avec les autres. Vous devez être capables d'être agressifs envers les adversaires sans franchir la limite tout en vous montrant le plus rapide possible en matière de rythme."

"En dehors de la piste, il faut être en mesure de parfaitement travailler avec les ingénieurs afin d'exploiter tout le potentiel de la voiture en cours de développement. Le travail au simulateur est aussi capital."

"Enfin, j'ajouterais comme élément essentiel le désir de se dépasser constamment, et de pouvoir motiver l'équipe afin qu'elle en fasse de même. C'est un aspect non-négligeable qui fait souvent la différence entre les super pilotes et les grands champions."