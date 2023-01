Hamilton : "Il y a des jours où je suis vraiment triste pour McLaren"

Rédaction GP Fans

Samedi 21 Janvier 2023 14:37

Sa première équipe en Formule 1 ne connait plus le succès.

Lewis Hamilton a débuté en Formule 1 en 2007. À l'époque, ses débuts s'inscrivaient dans une suite logique puisqu'il était jeune pilote McLaren depuis plusieurs années.

Le petit protégé de Ron Dennis, ancien patron de l'équipe, allait rapidement faire parler de lui puisqu'il passait proche - à un point seulement - de devenir le premier rookie champion du monde.

Le Britannique n'aura finalement dû attendre que douze mois supplémentaires avant d'entrer dans le cercle privilégié des plus grands. Mais, depuis lors, McLaren n'a plus remporté un seul titre et n'a conquis qu'une seule victoire en course (Italie 2021 avec Daniel Ricciardo) depuis le départ de Lewis Hamilton de l'équipe fin 2012.

Pour autant et même s'il n'évoque pas souvent le sujet, celui qui a depuis lors conquis six autres sacres mondiaux en compagnie de Mercedes n'a pas oublié sa première équipe, là où tout a commencé pour lui.

"Oui, j'aime toujours regarder ce que réalise McLaren", a déclaré Hamilton. "Je vérifie toujours où ils se trouvent, c'est comme un réflexe. C'est là que mon aventure en F1 a débuté et je leur souhaite toujours de réussir même s'ils sont aujourd'hui des concurrents."

Et le pilote Mercedes d'admettre que ne plus voir McLaren aux avant-postes de façon régulière le peine réellement.

"Il y a des moments où ils sont vraiment loin et où je suis vraiment, vraiment triste pour eux, c'est vrai. Parce qu'encore une fois, c'est avec eux que tout a commencé."

"C'est avec McLaren que j'ai débuté dans le simulateur, puis en essais, puis en tant que titulaire. C'est avec eux que j'ai remporté ma première victoire, mon premier titre de champion du monde..."

"Alors oui, je veux qu'ils réussissent. Bon, pas trop non plus. Mais j'espère que cette année sera vraiment meilleure pour eux !"