Aston Martin présentera une voiture neuve 'à 90%'

Rédaction GP Fans

Samedi 21 Janvier 2023 12:01

L'Aston Martin AMR23 sera présentée le 13 février prochain.

Le directeur technique associé de l'équipe Aston Martin, Eric Blandin, a affirmé que la monoplace présentée le 13 février sera bien l'ARM23 définitive.

"Oui, nous dévoilerons la voiture réelle immédiatement, tout comme nous l'avons fait l'année dernière. À Silverstone le 13 février, il s'agira de la véritable AMR23. Il n'y aura pas de déception à ce sujet."

Blandin explique qu'Aston Martin confirme avoir l'intention de développer sa monoplace de façon agressive en 2023.

"Nous sommes dans les temps. Aujourd'hui, la quasi totalité de mon temps est consacrée au département aérodynamique. Nous voulons mettre en place un ambitieux programme de développements pour cette année."

"La présentation de notre voiture est une chose, cette monoplace sera ce qu'elle sera. Mais nous devrons la développer tout au long de la saison."

"L'an dernier, nous avons beaucoup appris en modifiant de nombreux éléments sur l'AMR22. Notre nouvelle voiture s'appuie sur ces enseignements. Pour autant, nous allons vraiment présenter une F1 toute neuve."

"L'AMR23, c'est un peu plus de 90% de pièces neuves et même plus de 95% de surfaces aérodynamiques nouvelles. Nous nous donnons la possibilité de progresser, nous voulons effectuer un grand pas en avant."