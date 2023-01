Leclerc : Je sais comment me conduire chez Ferrari

Rédaction GP Fans

Samedi 21 Janvier 2023 13:08

Charles Leclerc révèle comment il a appris à adapter son atittude à un environnement si particulier : la Scuderia Ferrari.

En 2023, le Monégasque disputera déjà sa cinquième saison chez Ferrari. Il s'y sent visiblement en confiance et a beaucoup appris au fil des ans. Si bien qu'aujourd'hui, il sait parfaitement comment adapter son attitude en fonction des situations rencontrées.

"Je suis quelqu'un de très authentique, qui ne force jamais rien", a déclaré Leclerc. "Je crois que tout se passe bien avec l'équipe et avec les tifosi."

"Ferrari, c'est comme ma deuxième famille, j'y ai grandi. Au début, il m'a fallu apprendre à connaitre cette immense équipe et c'était plutôt intimidant. Aujourd'hui, je me sens très à l'aise avec tout le monde, je connais tout le monde et j'ai toujours en tête nos objectifs."

Et Leclerc d'ainsi expliquer qu'il n'a pas peur de ses réactions dans les moments difficiles.

"Je suis en confiance. Je sais que je peux exprimer ce dont j'ai besoin. Je suis constamment dans l'honnêteté vis-à-vis de ce que j'ai à exprimer quand les choses vont mal. Et c'est exactement pareil quand les choses vont bien."

"Il me semble que cela fonctionne très bien. Oui, je suis parfois dur. Mais je ne m'épanche jamais en public. Je pense que cela n'a rien de très utile, vous ne verrez pas faire cela."

"Comme je l'ai dit, j'ai grandi chez Ferrari donc j'ai identifié quelle était la bonne façon d'agir. Je sais comment faire."