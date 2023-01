VIDÉO : Charles Leclerc s'entraîne et se confie dans les Dolomites

Rédaction GP Fans

Samedi 21 Janvier 2023 08:32

Charles Leclerc le réaffirme : il est prêt à devenir champion du monde et l'a confié lors d'un vlog réalisé depuis son camp d'entraînement dans les Dolomites.

Le pilote Ferrari a terminé vice-champion derrière Max Verstappen la saison dernière, malgré un début de saison qui avait été tonitruant.

Et c'est dans les Dolomites que le Monégasque a choisi de préparer l'exercice 2023, rejoint par son coach Andrea et le pilote Ferrari en WEC, Antonio Fuoco, également pilote de développement en F1 cette année.

Interrogé au sujet de son degré de motivation en vue de la saison 2023, Leclerc a expliqué : "Il y a des jours où je ne saute pas de joie à l'idée d'aller m'entraîner, mais c'est une phase qui fait partie du jeu."

"Ce qui me motive vraiment, c'est gagner. On n'y est pas parvenu l'an dernier mais je compte le faire à présent. Nous devons être aussi préparés que possible et l'entraînement en fait partie."

"Il faut être en forme dans la voiture et nous donnons le meilleur afin de pouvoir performer en piste."

Leclerc révèle son évolution personnelle

Dans ce vlog où l'on peut voir le pilote Ferrari faire de l'escalade sur glace, piloter une Alfa Romeo sur une piste glacée ou encore assister à un match de hockey sur glace, Leclerc a fait le point sur lui-même.

"Je suis à présent plus mature. Chaque saison passée en F1 vous apprend de nouvelles choses et vous évoluez donc en tant que pilote. Je ne me suis pas dit que je devais absolument changer quelque chose mais j'ai appris et j'ai grandi. Pas de profond changement donc, mais une évolution."