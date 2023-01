Horner sur son meilleur souvenir en F1 - "Je dirais Abu Dhabi… mais 2010"

Thibaud Comparot

Vendredi 20 Janvier 2023 17:39

En 2005, Christian Horner est devenu le plus jeune directeur d’écurie de l’histoire de la F1. Placé à la tête de l’écurie Red Bull, l’anglais entame cette année sa 18e saison en Formule 1. Parmi les nombreux succès rencontrés par l’équipe, le meilleur moment de la carrière de Christian Horner est le Grand Prix d’Abu Dhabi … 2010 !

Cela fait maintenant 18 saisons que Christian Horner dirige l’écurie Red Bull. Héritière de Jaguar, Dietrich Mateschitz et Helmut Marco avait placé toute leur confiance en ce jeune Anglais qui avait déjà fait ses preuves à la tête de l’écurie de course Arden International.

Il n’aura fallu que cinq saisons à la firme autrichienne pour décrocher sa première victoire en Formule 1. Si David Coulthard était devenu le premier pilote Red Bull à être monté sur un podium (Monaco 2006), Sebastian Vettel restera dans l’histoire de Red Bull en décrochant la première victoire de l’équipe à l’occasion du Grand Prix de Chine 2009. Red Bull Racing terminera cette saison à la seconde place du classement des constructeurs et des pilotes, derrière Jenson Button et sa redoutable et éphémère BrawGP.

Les quatre saisons suivantes ont été, pour la firme autrichienne, une accumulation de succès en Formule 1. De 2010 à 2014, Red Bull écrase la concurrence et décroche les huit titres mondiaux (pilotes et constructeurs).

Passé cette ère dorée, Red Bull voit Mercedes lui ravir ses couronnes de 2014 à 2020. La saison 2021 est celle du retour de Red Bull dans la lutte pour un titre mondial. Au terme d’une saison sous haute tension entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, le Grand Prix d’Abu Dhabi consacre le pilote hollandais qui y décrocha sa première couronne mondiale. Si ce scénario restera dans les mémoires de la Formule 1 de par la tension ambiante et la controverse, Christian Horner désigne un autre grand moment de sa carrière comme meilleur souvenir.

"Je dirais Abu Dhabi… mais en 2010 ! Lorsque nous avons gagné le premier titre de champion du monde avec Sébastian Vettel, contre vents et marées. C’est toujours très important la première fois. Après, la saison que nous avons eu l’année dernière à Abu Dhabi, ce fut là aussi un sacré combat. Cela aura été un moment incroyable," a déclaré le Britannique au Figaro.

Abu Dahbi 2010, le sacre au bout du suspense

Sur la Grille de départ de ce Grand Prix d’Abu Dhabi 2010, quatre pilotes sont encore mathématiquement à la lutte pour décrocher le titre. Fernando Alonso (246 points), Mark Webber (238 points), Sebastian Vettel (231 points) et Lewis Hamilton (222 points). Sebastian Vettel avait la veille du Grand Prix décroché la pole position devant Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Fernando Alonso et Ferrari avaient toutes les cartes en main pour décrocher le titre mondial des pilotes.

Cependant, après une première vague d’arrêt aux stands, l’espagnol ressort derrière la Renault de Vitaly Petrov. Il restera bloqué dans l’échappement de la R30 du 20e au 55e et dernier tour de la course. Loupant de peu une cinquième place qui lui aurait offert le titre, Sebastian Vettel décroche finalement son premier titre mondial, devançant au championnat Fernando Alonso de quatre petits points.