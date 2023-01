Netflix rend les pilotes plus intéressants qu'ils ne le sont - Coulthard

Thibaud Comparot

L'ancien pilote de F1 David Coulthard a défendu la décision de Netflix de présenter une "réalité éditée" pour animer des pilotes "ennuyeux à mourir".

La série documentaire Drive to Survive a été largement reconnue comme un élément important du pic d'intérêt suscité par la Formule 1 dans le monde.

Malgré cela, les pilotes ont souvent critiqué la liberté de montage utilisée par le service de streaming, avec des rivalités créées à partir de très peu de choses.

Mais lors d'un événement Red Bull Show Run à Dublin, Coulthard a déclaré : "Je vois un intérêt soutenu pour ce type de version légèrement non scénarisée, mais éditée de la réalité, dont certains pilotes ont parlé."

"Ils ont senti que certaines conversations étaient placées à des endroits qui ne leur plaisaient pas vraiment."

"Mais la réalité, c'est que si ce n'était pas fait comme ça, ce ne serait pas aussi intéressant et amusant et cela fait partie de l'émission et du divertissement."

Drive to Survive n'est pas 'The Crown'

"À moins que vous n'essayiez de réécrire l'histoire ou que vous fassiez quelque chose qui pourrait être considéré comme illégal, je pense que si cela les fait paraître plus intéressants qu'ils ne le sont parce que la plupart des pilotes sont sacrément ennuyeux", a ajouté Coulthard.

"Pour être honnête, Netflix les fait paraître assez intéressants."

"Ce n'est pas comme The Crown ou quelque chose comme ça où vous devez commencer par la saison 1 pour vraiment comprendre le parcours. Je pense que la nature de ce sport est que vous pouvez sauter à n'importe quel moment", a conclu l'ancien pilote de Formule 1.