Wolff met en vente sa Ferrari F40

Thibaud Comparot

Vendredi 20 Janvier 2023 13:55

En plus d'être le patron de l'équipe Mercedes, Toto Wolff est également un avisé collectionneur de voitures. L'Autrichien va bientôt se séparer d'une Ferrari F40 extrêmement rare dont le prix avoisine les deux millions de dollars.

Toto Wolff est bien évidemment le patron de l'une des plus grandes écuries de Formule 1 du XXIe siècle, mais à côté de cela, l'Autrichien est également un grand collectionneur de voiture d'exception. Toutefois, le directeur des Flèches d'argent a mis en vente plusieurs de ses voitures de collection. On note la présence d'une Ferrari F40 V8 2,9 litres de 1990 qui comptabilise seulement 5 500 kilomètres au compteur. Cette voiture de légende arborant le cheval cabré est en vente auprès du concessionnaire automobile britannique Tom Hartley Junior.

À Maranello il faut parler italien et seulement italien - AlesiLire plus

Le vendeur certifie que cette F40 a son châssis, sa carrosserie, son moteur et sa boîte de vitesses d'origine. Elle est l'une des 27 F40 vendues neuves en Espagne.

© - Tom Hartley Junior

© - Tom Hartley Junior

Par le passé, Toto Wolff avait déjà proposé à la vente sa LaFerrari Aperta de 2018 et sa Ferrari Enzo de 2003. Le directeur de l’écurie Mercedes a précédemment révélé qu'en tant que patron de Mercedes, être vu au volant d'une Ferrari n'est pas vraiment idéal.

"Je n'ai plus le temps de conduire les voitures. Je n'ai tout simplement pas assez de temps. De plus, je ne trouve pas forcément très correct de rouler en Ferrari, même si c'est une marque fantastique. De plus, je n'ai pas conduit les voitures depuis longtemps et je passe actuellement à la conduite électrique avec Mercedes", avait déclaré Wolff.

Martins rejoint Pourchaire en F2 avec ART Grand PrixLire plus

S'il vous reste quelques euros cachés sous votre matelas…Cette Ferrari F40 devrait partir pour plus de deux millions de dollars.