À Maranello il faut parler italien et seulement italien - Alesi

L'ancien pilote de Ferrari, Jean Alesi, a avoué qu’il avait eu du mal à regarder ce que faisait la Scuderia sur le plan tactique en 2023. Il estime cependant que les traditions devaient être respectées à Maranello.

L'écurie de Maranello avait commencé la campagne en tant que favorite au classement des constructeurs après avoir remporté deux victoires lors des trois premiers Grand Prix.

Mais les choses se sont gâtées avec un certain nombre de problèmes stratégiques et de fiabilité tout au long de la saison. Red Bull a ainsi remporté le titre avec 205 points d'avance.

Cet échec a coûté à Mattia Binotto son poste de directeur d'équipe, Fred Vasseur ayant été recruté en provenance d'Alfa Romeo pour remplacer l'Italien.

S'adressant à Autosprint, Alesi a déclaré : "Soyons honnêtes, sur le plan tactique, Ferrari était impossible à regarder l'année dernière".

"Les choses doivent définitivement changer, sinon il n'y a aucune issue pour l'équipe. Je pense que Vasseur doit beaucoup compter sur Laurent Mekies [Directeur de course]."

"Mekies est chez Ferrari depuis des années et il peut être la personne idéale pour Vasseur pour voir où les choses doivent être changées et ce qui, au contraire, doit rester le même, car il y a du potentiel."

Alesi met en garde contre un éventuel changement de culture chez Ferrari

Frédéric Vasseur sera chargé de résoudre les problèmes opérationnels qui ont marqué l'histoire récente de la Scuderia Ferrari.

Mais il met en garde contre tout changement culturel radical : "Si vous me dites que Ferrari va parler ou devrait parler de plus en plus français, je dirai non immédiatement."

"Maranello est italien. Il faut parler italien et seulement italien."

"J'ai déjà piloté pour la Scuderia et j'y ai vécu les meilleurs moments de ma carrière", a conclu l'ancien pilote de Formule 1.