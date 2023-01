Martins rejoint Pourchaire en F2 avec ART Grand Prix

Thibaud Comparot

Vendredi 20 Janvier 2023 12:06

À l'image d'Alpine en F1, Art Grand Prix va aligner un duo de pilote 100% français en lors de la saison 2023 de Formule 2. Victor Martins sera associé à Théo Pourchaire au sein de l'écurie de course française.

Après l'annonce de la reconduction de Théo Pourchaire, Il ne restait plus qu'un seul baquet disponible chez ART Grand Prix. Victor Martins, champion de Formule 3 en 2022 avec ART GP est promu et fera son apparition l'année prochaine dans l'antichambre de la Formule 1.

Le pilote de 21 ans avait décroché deux victoires et était monté sur 6 podiums en 2022. Avec 139 points au compteur, il s'était imposé de peu devant Zane Maloney (134 points) et Oliver Bearman (132 points).

"La saison 2023 sera passionnante et stimulante. Après une année réussie avec ART Grand Prix, je n'envisageais pas de passer à l'étape suivante avec une autre équipe. J'ai hâte de découvrir le championnat de Formule 2, qui est dur et compétitif, avec une équipe aussi professionnelle et expérimentée. Les essais ont permis de lever les petits doutes que je pouvais avoir sur mon adaptation car je me suis senti à l'aise et en confiance. Mon objectif sera donc de tout faire pour remporter le titre dès ma première année. Avec ART Grand Prix, j'ai tous les outils pour avoir de grandes ambitions", a déclaré Victor Martins.

Matins retrouvera le 5 mars prochain à Bahreïn, ses compatriotes Isack Hadjar, Clément Novalak et Théo Pourchaire, vice champion l'an dernier, avec qui il sera associé au sein de l'écurie tricolore.

"Relever le défi de la Formule 2 en 2023 avec Victor est une suite logique après une année intense qui s'est conclue par le premier titre de Grand Prix ART de l'ère moderne de la F3. Victor a fait d'énormes progrès en 2022 et a prouvé que dans des conditions personnelles et sportives difficiles, il a la force mentale et le talent pour réaliser de grandes choses au plus haut niveau du sport automobile […] Sa détermination, son enthousiasme et son esprit de conquête seront des armes dans un championnat où la concurrence est féroce", a conclu Sébastien Philippe, président d'ART GP.