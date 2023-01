Loeb et Tambay représenteront la France à la Race of Champions

Thibaud Comparot

Vendredi 20 Janvier 2023 11:30

Sébastien Loeb sera de retour en Suède afin de défendre son titre à la Race of Champions. Deuxième du dernier Dakar, le pilote alsacien sera associé à Adrien Tambay pour représenter la France lors de l’épreuve par équipe.

Sébastien Loeb, nonuple champion du monde des rallyes, va passer du chaud au froid en l’espace d’un mois. Après une remarquable seconde place au Dakar, le champion de la ROC viendra défendre, sur la neige et la glace suédoise, son titre de champion acquis l’année dernière. Lors de la Nation Cup, la France sera donc représentée par Sebastian Loeb et Adrien Tambay.

Loeb avait remporté l’édition 2022 de la Race of Nation en s’imposant devant le quadruple champion du monde de F1 et désormais retraité, Sebastian Vettel. Il avait alors remporté la ROC pour la quatrième fois de sa carrière (2003, 2005, 2008 et 2022), égalant de fait le record de Didier Auriol.

"J’ai tellement de bons souvenirs de la Race of Champions depuis 20 ans", déclare Sébastien Loeb. "C'est toujours génial de se retrouver avec tous les autres pilotes dans une ambiance aussi sympa."

De nombreux pilotes ont une nouvelle fois répondu présents en 2023. Sebastian Vettel et Mick Schumacher représenteront l'Allemagne, David Coulthard et Jamie Chadwick rouleront sous les couleurs de l’Union Jack (Grande-Bretagne), Petter et Oliver Solberg pour la Norvège Travis Pastrana et Tanner Foust pour les États-Unis et enfin Mika Häkkinen et Valtteri Bottas pour la Finlande. D’autres pilotes comme Felipe Drugovich (champion F2), Thierry Neuville, Felix Rosenqvist Johan Kristoffersson et Tom Kristensen, ont également confirmé leurs participations.

"En course, il faut s'adapter à toutes les voitures, ce qui devient encore plus compliqué quand tu es confronté à la neige et à la glace en Suède. Ce n'est pas facile de se mesurer à tous ces gars des pays nordiques, qui connaissent très bien ces conditions, donc j'étais heureux de découvrir l'an dernier que j'avais encore le rythme ! C'était une bagarre amusante avec Seb en finale, et j'aimerais aller jusqu'au bout cette année encore. Ce sera aussi sympa de retrouver Adrien Tambay pour l'équipe de France en ROC Nations Cup. J'espère que l'on pourra réaliser un doublé français", a conclu Sebastien Loeb.

La Race of Champions 2023 se tiendra du 28 et 29 janvier à Pite Havsbad