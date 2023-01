Paris Game 2023 - Leclerc, Gasly et Ocon ont vécu une grande soirée de NBA

Thibaud Comparot

Vendredi 20 Janvier 2023 10:44

Le match de la NBA organisé hier soir à Paris a attiré les plus grands sportifs du monde ainsi que des célébrités. La F1 était bien représentée dans la capitale française avec la présence de plusieurs pilotes de la grille de 2023.

Charles Leclerc, Pierre Gasly et Esteban Ocon étaient tous les trois assis au bord du parquet pour assister au match opposant les Bulls aux Pistons. Leclerc et Gasly ont, avant la rencontre, pris part à la fête en faisant quelques paniers avec le quadruple champion NBA Tony Parker et l'ancien joueur des Chicago Bulls Joakim Noah.

https://www.instagram.com/reel/CnmxzVFICEj/?utm_source=ig_web_copy_link

Concernant le match, trois ans après le dernier match de NBA à Paris, les Chicago Bulls ont réalisé une véritable démonstration dans l’Accor Arena face aux Pistons de Détroit (126 à 108) Zach Lavine et DeMar DeRozan marquant respectivement 30 et 26 points.