Thibaud Comparot

Vendredi 20 Janvier 2023 09:39

Kevin Magnussen a confirmé qu'il ne participerait pas aux 24 Heures de Daytona après avoir subi une opération de la main.

Le Danois devait courir aux côtés de son père, Jan Magnussen, ancien pilote de F1, dans une Porsche 911 GT3 de MDK Motorsport.

Cependant, cela a été remis en question la semaine dernière lorsque le pilote Haas a révélé qu'il devait subir une opération mineure non planifiée à la main gauche.

Bien qu'il ait confirmé que l'opération s'était bien passée, Magnussen a admis que sa participation à cette célèbre course était définitivement annulée.

"Les médecins m'ont conseillé de ne pas conduire la semaine prochaine", a déclaré le pilote de 30 ans.

"L'opération s'est bien passée, mais je dois me reposer autant que possible pour être en forme avant de commencer à préparer la saison de F1".

"C'est dommage. J'avais hâte de participer à cette course fantastique et d'avoir une nouvelle chance de piloter avec mon père et MDK Motorsports."

S'exprimant après que Magnussen ait révélé son obligation chirurgicale, un porte-parole de Haas a déclaré : "Kevin Magnussen a tenu MoneyGram Haas F1 Team pleinement informé de son besoin de subir une opération mineure à la main."

"L'équipe a hâte que Kevin soit au meilleur de sa forme pour ses essais de pré-saison qui débuteront le mois prochain", a-t-il conclu.