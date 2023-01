La F1 roulera à Djeddah au moins jusqu'en 2027

Thibaud Comparot

Le Grand Prix d'Arabie saoudite devrait continuer à se dérouler sur le circuit de Djedda jusqu'en 2027. Il était prévu que l'événement se déroule plus tôt à Qiddiya, mais le circuit de la ville ne sera probablement pas prêt avant 2028.

Le circuit de Djedda a été inscrit au calendrier de la Formule 1 pour la première fois en 2021. La piste est située au bord de la mer Rouge, dans la ville éponyme de Djedda. Le circuit a été conçu par la société de l'architecte allemand Hermann Tilke. Dessiné pour être le "circuit urbain le plus rapide du monde" les pilotes sont en moyenne à fond pendant 79% du tour. Lewis Hamilton est parvenu à remporter la première édition du Grand Prix après une bataille harassante et controversée avec Max Verstappen. Le Néerlandais prend à pris sa revanche en 2022, en remportant la deuxième édition devant Charles Leclerc.

La Formule 1 roulera en Arabie Saoudite jusqu'en 2031

L'Arabie saoudite a signé un contrat de 10 ans avec la Formule 1, qui court donc jusqu'en 2031. Il était initialement prévu de déménager à Qiddiya au cours des prochaines années.

"Il est important que nous préparions le circuit de Djedda pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons travaillé avec la FIA et la Formule 1 afin de nous assurer que nous disposions d'un circuit pour donner une étape à ce sport à Djedda pendant que les travaux commencent sur le circuit de Qiddiya", a déclaré à Motorsportweek, Martin Whitaker, PDG de la Saudi Motorsport Company.

"Le centre automobile de Qiddiya est conçu pour ouvrir la voie en matière de conception de circuits et de divertissement dans le monde de la Formule 1. Un projet unique et magnifique. Qiddiya deviendra un lieu que tout le monde voudra visiter, mais pour l'instant et dans un avenir proche, l'attention et les yeux du monde seront tournés vers Djedda", conclut-il dans son discours publicitaire.

La sécurité sera garantie après le fiasco de 2022

La saison dernière, la seconde édition du Grand Prix d’Arabie Saoudite avait été émaillée par de graves problèmes de sécurité suite à une frappe de missiles sur une installation pétrolière d'Aramco près de la piste. Cette attaque avait été revendiquée par les rebelles houthis du Yémen.

Les pilotes s’étaient alors réunis jusqu'à tard dans la nuit pour décider de leur participation ou non à la course.

"En tant que promoteur, il est de notre devoir de veiller à ce que les gens se sentent en sécurité lorsqu'ils sont sur la piste et en ville", a-t-il ajouté.

"Souligner ce message à la communauté de la Formule 1 au cours de l'année écoulée depuis la course en mars dernier a été un objectif clé." Le Grand Prix d'Arabie Saoudite se tiendra la saison prochaine du 17 au 19 mars, ce qui en fera la deuxième course de la saison.