Doohan : "Quitter Red Bull ... la meilleure décision de ma carrière"

Thibaud Comparot

Jeudi 19 Janvier 2023 15:24

Jack Doohan se complaît chez Alpine, équipe pour laquelle il a quitté le Red Bull Junior Team à la fin de la saison 2021. Depuis, Doohan a déjà effectué des essais libres en F1, passant de peu à côté d'un volant pour 2023.

Jack Doohan, fils du quintuple champion du monde de Moto, Michael Dooohan, faisait partie de la célèbre "Red Bull Junior Team" depuis l’année 2017. Cette dernière a promu en F1 des pilotes comme Max Verstappen, Sebastian Vettel ou Pierre Gasly. Cependant, d'autres n'ont pas eu cette chance et se sont arrêtés aux portes de la catégorie reine du sport automobile.

Massa : "Leclerc mérite vraiment de conduire une voiture compétitive"Lire plus

Sentant ses chances de F1 s'évaporer, Jack Doohan a fait le choix de quitter le giron autrichien pour rejoindre l'académie d'Alpine en 2021. Depuis, il y a piloté à plusieurs reprises une F1 à l'occasion d'essais privés et aussi lors de séances d'essais libres en marge des Grand Prix du Mexique et d'Abu Dhabi. S'il n'a pas encore réussi à trouver un volant en F1, Doohan avoue être heureux d'avoir quitté Red Bull.

Le pilote australien, rookie en F2 la saison passée, a terminé la saison à la sixième position du classement des pilotes (trois victoires, trois pole positions et six podiums).

S'adressant à Motorsport.com, Jack Doohan a déclaré qu'il ne regrettait pas son départ de la Red Bull Junior Team pour Alpine. "Si j'étais resté là où j'étais, je n'aurais même pas réussi à obtenir deux séances d'essais libres ou à conduire une F1. Je suis très heureux de mon choix et je pense que c'est la meilleure décision de ma carrière jusqu'à présent."

Doohan est passé proche d'une place en F1 chez Alpine

Doohan, de son propre aveu, a eu une chance d'accéder à la Formule 1 dès 2023 pour le compte d'Alpine. Pierre Gasly a finalement été choisi lorsqu'il est apparu qu'il avait été mis à disposition par AlphaTauri.

Norris a "sauvé des vies" grâce à ses actions en faveur de la santé mentaleLire plus

"Pour la saison 2023, j'ai également été retenu pour faire équipe avec Esteban Ocon en Formule 1. Qu'ils aient pensé à moi était déjà très spécial et très cool. Ils me donnent également tout pour me développer davantage, j'espère donc rester longtemps dans cette famille."

La saison prochaine, Doohan sera de nouveau en Formule 2 pour le compte de Virtuosi Racing.