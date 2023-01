Massa : "Leclerc mérite vraiment de conduire une voiture compétitive"

Thibaud Comparot

Jeudi 19 Janvier 2023 14:30

L'ancien pilote de Formule 1, Felipe Massa, estime que Ferrari devrait être en mesure de défier Red Bull Racing et Max Verstappen en 2023. Le Brésilien pointe du doigt trois points à améliorer et espère que Charles Leclerc pourra avoir une vraie chance au championnat.

Avec sa F1-75, la Scuderia Ferrari était de retour sur le devant de la scène F1 en 2022. Alors que les années précédentes, la voiture avait du mal à être compétitive, la Scuderia montrait de belles choses lors de la phase d'ouverture de la saison. Toutefois, rencontrant plusieurs problèmes de fiabilité, ainsi que des ratés de l'équipe et des pilotes, la lutte pour le titre a rapidement tourné à l'avantage de Red Bull. En réponse à cette année pleine d’ambiguïtés, l'équipe italienne a remplacé son directeur d'équipe Mattia Binotto par Frédéric Vasseur. Le Français a reçu la lourde tâche de ramener à la firme de Maranello son premier championnat depuis 2008.

Tout doit être parfait

Pour l'ancien de Formule 1, qui a lui-même piloté pour Ferrari pendant sept saisons, il y a un certain nombre de domaines à améliorer. S'adressant au journal polonais SwiatWyscigow, le Brésilien de 41 ans a déclaré : "Je pense qu'ils doivent d'abord régler les problèmes. Ils doivent améliorer les choses qui ne fonctionnent pas - la stratégie, mais aussi beaucoup d'autres domaines. Ils ont eu des problèmes mécaniques en début de saison. Ils ont eu des problèmes lors des arrêts au stand et beaucoup, beaucoup de problèmes avec la stratégie. Au final, pour gagner le championnat, tout doit être parfait."

Changer dans le bon sens

Malgré un début de saison difficile, Carlos Sainz a réussi à signer trois pole positions et a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Néanmoins, le principal challenger de Verstappen sera Leclerc, prévient Massa.

"C'est un grand pilote, il mérite vraiment de conduire une voiture compétitive. Il mérite d'avoir la chance de se battre pour le championnat en tant que pilote", a déclaré Massa.

Cependant, Vasseur doit d'abord faire un grand ménage chez Ferrari et le Brésilien espère que le Français ne poussera pas trop fort. "Si vous commencez à changer les choses et que vous le faites dans le mauvais sens, ce n'est pas bon. Il faut donc changer les choses de la bonne manière et les réparer rapidement" , a déclaré le vice champion du monde 2008.