Norris a "sauvé des vies" grâce à ses actions en faveur de la santé mentale

Thibaud Comparot

Jeudi 19 Janvier 2023 13:18

Lando Norris a révélé comment sa campagne de sensibilisation sur la santé mentale a conduit certains de ses fans à dire au pilote McLaren qu'il avait contribué à leur sauver la vie.

Le Britannique s'est engagé ouvertement dans un combat contre les problèmes de santé mentale depuis qu'il a fait le saut en F1 en 2019. Plus récemment, il a reçu des menaces de mort et des insultes contre lui et son ancienne petite amie Luisinha Oliveira.

Théo Pourchaire rempile avec ART Grand Prix en F2Lire plus

Lando Norris s'est alors associé avec l'organisation caritative "Mind" pour la protection de la santé mentale et a fait de nombreuses apparitions à la télévision pour promouvoir ce sujet, notamment dans l'émission britannique "This Morning".

"Je n'avais pas besoin de faire ça", a déclaré Norris à British GQ, en faisant référence à ses apparitions télévisées. "C'était un choix [de parler de la santé mentale], parce que j'ai pas mal lutté contre ça en 2019 et 2020".

"Je ne savais tout simplement pas comment y faire face."

"Je gardais tout cela à l'intérieur et cela a vraiment nui à ma confiance en moi et à ma force de caractère, qui ont atteint un niveau extrêmement bas."

Je doutais de moi : "Suis-je assez bon pour être en Formule 1 ? Est-ce que je pourrai me relever de cette situation ?"

Norris - "On ne va jamais plaire à tout le monde"

Norris a pris la tête de la campagne de sensibilisation sur les problèmes de santé mentale, en utilisant sa notoriété pour faire bouger les choses.

"Vous n'allez jamais plaire à tout le monde", a-t-il ajouté.

De Vries poursuivi en justice par un ex-investisseurLire plus

"Il y a des gens qui vous soutiennent et d'autres qui ne le font pas... Je sais que je fais de mon mieux."

"Quelques personnes m'ont dit que je leur avais sauvé la vie, ce genre de message vous touche de plein fouet", a conclu le pilote McLaren.