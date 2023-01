Théo Pourchaire rempile avec ART Grand Prix en F2

Thibaud Comparot

Jeudi 19 Janvier 2023 12:23

Théo Pourchaire rempile en Formule 2 chez ART Grand Prix. Vice champion de F2 la saison dernière, le natif de Grasse aura comme seul objectif le titre des pilotes !

ART Grand Prix a officiellement annoncé une partie de son line-up pour la saison 2023 de Formule 2 : Théo Pourchaire, vice champion en F2, tentera de faire briller les couleurs de l'écurie de course tricolore.

La saison dernière, Théo Pourchaire (trois victoires et sept podiums en 2022.) avait cédé face à Felipe Drugovih (MP Motorsport) qui avait remporté le titre pilote avec 101 points d'avance sur le pilote ART Grand Prix. En 2023, le français entamera sa troisième saison avec ART et l'objectif est clair pour le natif de Grasse, le titre !

"Je ne pourrais pas être plus heureux de prolonger ma carrière dans ce championnat de Formule 2 de haut niveau avec ART Grand Prix, qui est devenu une famille pour moi. Nous avons vécu des moments intenses au cours des trois dernières années et il est important de préparer le championnat 2023 avec une équipe qui me connaît et sait comment me mettre dans les meilleures situations possibles. Nous avons peut-être manqué de succès l'année dernière, mais nous avons acquis une expérience qui nous rend encore plus forts. Je ferai tout ce que je peux pour apporter le titre à ART Grand Prix cette saison", a déclaré le pilote français.

Théo Pourchaire, qui est membre de la Sauber Academy, a fait ses débuts en Formule 1 l'an dernier lors d'une séance d'essais libres 1 sur le "Circuit of the Americas" à Austin. Le jeune français sera également pilote de réserve de l'écurie Suisse-Italienne lors de la saison 2023 de F1.

Du côté de la direction d’ART Grand Prix, Sebastien Phillipe place toute sa confiance en son jeune pilote et donne les objectifs de la saison à venir.

" Théo sera toujours l'un des plus jeunes pilotes sur la grille, mais il a acquis une maturité technique et personnelle qui, combinée à sa vitesse et à sa combativité, sera un atout majeur pour être constamment aux avant-postes et aidera l'équipe dans son orientation technique. La saison dernière nous a montré à quel point chaque détail compte et après deux saisons en Formule 2 avec Théo, la mission d'ART Grand Prix sera de maîtriser tout ce qui est en notre pouvoir pour optimiser nos chances de remporter le titre en 2023".

On connaît maintenant une partie du line-up de l'écurie française pour 2023, s'il n'y a encore rien d'officiel le nom de Victor Martins, champion de F3 en 2022 se fait de plus en plus insistant.