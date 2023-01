Rietveld révèle ce que c'est que de courir avec Verstappen : "Il plaisante tout le temps"

Thibaud Comparot

Jeudi 19 Janvier 2023 09:47

Le week-end dernier, ont eu lieu les 24 Heures du Mans virtuelles et le Team Redline s'est une nouvelle fois engagé avec Max Verstappen dans ses rangs. Bien que cela ne se soit pas avéré être le résultat espéré, Jeffrey Rietveld affirme que c'était génial de pouvoir courir à nouveau avec Max Verstappen.

Alors qu'il semblait se réjouir des 24 Heures du Mans virtuelles, Max Verstappen a vu son week-end se transformer en une véritable déception. Il a tout de même pris un départ canon, passant directement de la P4 à la P1.

Cependant, à partir de là, les choses se sont dégradées pour lui et l'équipe Redline, bien que cela ne soit pas dû à leur propre performance. Plusieurs fois, la course a été neutralisée en raison de déconnexions et de difficultés avec le jeu. Au final, le Batave est même tombé si loin dans le classement qu'ils ont décidé de retirer la voiture de la course.

Être coéquipier de Verstappen ; une pression supplémentaire ?

Jeffrey Rietveld avait réussi à prendre une grande avance avec l'équipe. Ce faisant, il n'a ressenti aucune pression supplémentaire du fait de sa présence dans l'équipe du champion du monde de Formule 1.

"Vous devez juste avoir confiance en vos propres capacités. Vous devez juste avoir confiance en vos propres capacités. Bien sûr, il faut être capable d'être performant sous pression, mais j'excelle souvent sous la pression. J'aime ça. Comme le week-end dernier, pendant les nuits. Nous savions que ce serait bien si nous pouvions réduire l'écart avec la Coanda à une minute. Puis je me suis installé devant et j'ai enchaîné les tours comme un robot. J'étais totalement dans le bain", a-t-il déclaré à Motorsport.com.

"Verstappen est un type très normal"

Toutefois, de nombreux fans doivent se demander ce que ça fait d'être le coéquipier de Max Verstappen. Visiblement, le pilote Red Bull aime bien plaisanter tout en gardant son sérieux.

"C'était super amusant de travailler avec Max. C'est un type très normal. Il plaisante tout le temps. Mais il aime aussi le travail sérieux et l'analyse des données pour voir comment nous pouvons encore tout améliorer". Jeffrey Rietveld explique les qualités de Verstappen. "D'une part, vous avez en Max un très bon pilote de simulation, d'autre part, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui sait ce dont une voiture a besoin. Il propose des idées de réglages que nous, les coureurs de SimRacing, n'aurions pas trouvées. Même s'il ne participe pas à une course, il aide aux réglages lorsqu'il a le temps de le faire", a conclu le coéquipier de Max Verstappen chez Redline.