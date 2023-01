Le circuit de Miami fait peau neuve pour 2023

Thibaud Comparot

Mercredi 18 Janvier 2023 17:56

Les organisateurs du Grand Prix de Miami ont révélé une série de visuels surprenants du nouveau paddock qui sera installé dans le Hard Rock Stadium.

L'année dernière, près de 250 000 spectateurs ont afflué sur le tout nouveau circuit de Miami pour assister à l'arrivée de la Formule 1 aux abords du Hard Rock Stadium, maison des Miami Dolphins en NFL.

Mais avant la deuxième édition qui aura lieu en mai prochain, les organisateurs ont confirmé un certain nombre de changements avec des travaux de resurfaçage et une extension du paddock.

Cette année, un "village d'équipe" sera créé à l'intérieur du Hard Rock Stadium lui-même, avec les unités d'hospitalité de chaque équipe dans ce nouvel emplacement.

Bien que les fans en admission générale n'auront pas accès à cette installation, ils pourront accéder au niveau 300 du stade qui surplombe le village.

Miami veut offrir plus de spectacle

Tilke Engineers & Architects supervisera les travaux de resurfaçage de la piste dans le but de créer des conditions de course plus serrées et d'offrir des possibilités de dépassement supplémentaires.

Le président du Grand Prix de Miami, Tyler Epp, a déclaré : "Après une première course incroyable, nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que l'événement de 2023 soit une expérience encore plus grande pour tous ceux qui visitent le Miami International Autodrome."

"Stephen Ross et Tom Garfinkel se sont engagés à faire de l'événement du mois de mai une expérience exceptionnelle qui ne ressemblera à aucune autre course de Formule 1 dans le monde."

"Avec des expériences d'hospitalité nouvelles et améliorées, la création du Village F1 Team directement sur le terrain de football et une capacité accrue, nous nous attendons à ce que notre deuxième course soit encore plus grande et plus belle pour les fans, les équipes, les pilotes, les partenaires et tout le monde en Floride du Sud", a-t-il conclu.