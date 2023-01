Vettel - "J'ai toujours aimé, pour une raison ou une autre, le rallye"

Thibaud Comparot

Sebastian Vettel fera-t-il bientôt une apparition en Rallye ? Le jeune pilote de F1 à la retraite ne se ferme aucune porte. Il assure cependant vouloir profiter de sa retraite pour passer du temps avec sa famille.

Pour la première fois depuis 2007, Sebastian Vettel voit son début d’année se construire sans la Formule 1. Le jeune retraité a raccroché les gants au soir du dernier Grand Prix de la saison 2022 à Abu Dhabi. Au volant de son Aston Martin, le quadruple champion du monde allemand est allé décrocher son 3098e et dernier point en F1, celui de la dixième place.

Loin de la F1, il est légitime de se demander ce qui va animer la vie de l’ancien pilote allemand.

"Je pense que naturellement, vous regardez d'autres choses […] Je pense que je me réjouis à l'idée de ne rien faire, dans un premier temps, puis je verrai ce que cela me fera. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres choses dans ma tête aussi. D'autres intérêts et idées en dehors de la course", a déclaré Sebastian Vettel au site de la Formule 1.

Une fois en dehors de la F1, la grande majorité des anciens pilotes ont continué à courir dans différents championnats. De son côté, Sebastian Vettel semble s’intéresser au rallye. Le pilote allemand pourra déjà en voir un premier aperçu en regardant, depuis son canapé, le rallye de Monte-Carlo (du 19 au 22 janvier 2023).

"J'ai toujours aimé, pour une raison ou une autre, le rallye", a déclaré l’ancien pilote Aston Martin. "Mais c'est un défi majeur, parce que c'est si différent de ce que nous faisons dans les courses classiques sur circuit. Donc je ne sais pas. Nous verrons bien."

Voyageant à travers le monde depuis plus de 16 ans, Sebastian Vettel espère aussi pouvoir passer plus de temps avec sa famille. La carrière de ce dernier avait officiellement débuté le 17 juin 2007, à l’occasion du Grand Prix des États-Unis.

"J'ai hâte d'en apprendre plus sur moi, de passer plus de temps avec mes enfants et ma famille, d'apprendre avec eux, ce qui sera évidemment un défi différent pour moi et un rythme différent."

"Ce n'est pas comme si j'avais un calendrier et que je me disais qu'en mars, ceci va se produire, et qu'en avril ou mai, cela va se produire. Je pense que j'ai juste hâte de ne pas avoir le calendrier et puis évidemment à un moment donné, je vais devoir trouver beaucoup de choses qui me tiendront occupé parce que je suis quelqu’un qui aime être occupé, j’aime avoir l’esprit occupé", a conclu l’ancien pilote de Formule 1.

Le prochain rendez-vous sportif de Sebastian Vettel se déroulera du 28 au 29 janvier prochain à l’occasion de la "Race of Champions". Organisée pour la deuxième fois de son histoire en Suède, Sebastian Vettel fera équipe avec Mick Schumacher, également absent de la grille F1 de 2023.