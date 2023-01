Marc Márquez, pilote de MotoGP, fait l'éloge de Verstappen : "Max est un tueur"

Thibaud Comparot

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Márquez a décrit Max Verstappen, pilote de F1 Red Bull, comme "un tueur".

Max Verstappen a remporté deux titres mondiaux consécutifs en 2021 et 2022. Sa nature impitoyable a été mise en évidence lorsqu'il a affronté Lewis Hamilton lors de la campagne de 2021.

Grâce au soutien commun de Red Bull, les deux hommes ont développé une relation commune, Márquez révélant que les deux hommes se rencontrent souvent en dehors des circuits.

S'exprimant sur la chaîne YouTube officielle du MotoGP, Márquez a déclaré : "Max est ambitieux et j'aime ça."

"Bien sûr, il est talentueux et c'est un tueur. Vous devez être un tueur si vous voulez être le meilleur."

Marc Márquez est aujourd'hui à la troisième place du palmarès du MotoGP en termes de titres mondiaux. L'Espagnol comptabilise aujourd'hui 6 titres de champion du monde et se positionne juste derrière Valentino Rossi (7 titres) et Giacomo Agostini (huit titres). De son côté, si Max Verstappen décroche une troisième couronne cette année, il sera à égalité avec des noms légendaires de la F1 tels qu'Ayrton Senna et Niki Lauda.

Verstappen ne craque pas sous la pression

Lorsqu'on lui demande d'identifier la meilleure qualité de Verstappen, il ajoute : " [C'est] la façon dont il gère la pression."

"Beaucoup de pilotes sont rapides et talentueux, mais en course et sur le moment, il est difficile de gérer la pression, et il le fait très bien", a conclu le pilote de MotoGP.