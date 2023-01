Le copropriétaire de Mercedes F1 souhaite acheter le club de Manchester United

Thibaud Comparot

La société INEOS de Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Mercedes F1, a officiellement manifesté son intérêt pour le rachat de Manchester United.

Le milliardaire britannique a acquis un tiers des parts de l'écurie Mercedes F1 en décembre 2020, Daimler et le directeur de l'écurie Toto Wolff se partageant les autres parts à parts égales.

S'il parvient à faire aboutir son offre, Ratcliffe ajoutera Manchester United aux Grenadiers d'INEOS, au club de Ligue 1 de Nice et à l'équipe de Super League suisse, le FC Lausanne-Sport.

Confirmant son intérêt pour l'achat de l'ancien club vainqueur de la Ligue des champions, un porte-parole d'INEOS a déclaré : "Nous nous sommes formellement engagés dans le processus".

Cette offre intervient après que les propriétaires actuels, la famille Glazer, a annoncé en novembre qu'ils étaient prêts à écouter les offres.

Hamilton dans le coup ?

Ce n'est pas la première fois que Ratcliffe tente d'acheter une équipe de Premier League, après qu'une offre de 4,25 milliards de livres sterling pour acquérir Chelsea ait été rejetée l'année dernière.

À cette occasion, le septuple champion de F1 Lewis Hamilton faisait partie d'un consortium distinct impliqué dans l'offre.

En septembre de l'année dernière, lorsque les rumeurs d'un rachat de Manchester United ont commencé à circuler, Hamilton n'a pas nié son intérêt pour un partenariat avec Ratcliffe, mais a confirmé qu'aucun contact n'avait été établi.

Le pilote Mercedes, qui est depuis devenu copropriétaire des Denver Broncos en NFL, s'est fait l'avocat d'une plus grande diversité dans la propriété des sports, déclarant précédemment : "Je veux m'impliquer de plus en plus dans des équipes parce que je crois vraiment en l'accès à la propriété des personnes de couleurs, qui fait défaut dans le sport et en l'équité pour ces mêmes personnes, qui, encore une fois, fait vraiment défaut."