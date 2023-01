Isack Hadjar pilotera pour Hitech en F2

Thibaud Comparot

Mercredi 18 Janvier 2023 10:25

Isack Hadjar a été officiellement annoncé chez Hitech GP pour la saison 2023 de Formule 2. Le pilote soutenu par filière Red Bull sera associé à l'Américain Jak Crawford au sein de l'écurie pour laquelle il courrait en F3.

En 2021, le pilote français avait retenu l'attention d'Helmut Marko après sa victoire à Monaco en FRECA. Il a depuis intégré la filière Red Bull Junior team, rejoignant Dennis Hauger, Jak Crawford, Ayumu Iwasa, Enzo Fitipaldi et bien d'autres jeunes, dont le dernier en date ; Sebastian Montoya.

Après une saison de rookie plus que réussie en F3, débouchant sur une quatrième place au classement final des pilotes (trois victoires et cinq podiums), Isack Hadjar monte d'un cran et obtient une place dans l'antichambre de la Formule 1.

"Je suis vraiment heureux de faire partie de l’équipe Red Bull Junior et de continuer cette aventure avec Hitech pour une autre année. J’espère que nous pourrons gagner d’autres courses et faire une bonne saison ensemble", a déclaré le jeune pilote français.

Le pilote français avait déjà fait ses premiers tours de roue au volant d’une F2 lors des essais d'après-saison organisés à Abu Dhabi.

"C'était un plaisir de piloter une F2 à Abu Dhabi pendant 3 jours de dur labeur. J'ai hâte d'y retourner l'année prochaine !"

Malgré une grande concurrence au sein du giron Red Bull, le natif de Paris pourrait avoir la chance, dans le cadre des séances dédiées aux jeunes pilotes, de participer à des séances d'essais libres en F1, et ce, dès la saison prochaine.