Mercredi 18 Janvier 2023 10:51

La FIA a confirmé une série de " changements significatifs " dans la structure de sa gouvernance de la F1, avec un certain nombre de remaniements au sein de son personnel.

L'instance dirigeante de la F1 a traversé une période de transition en cherchant à apporter des améliorations pour la saison 2023.

Mercredi, les résultats de cette révision interne ont été publiés avec des changements confirmés à des postes clés.

En tête de liste, le départ de Steve Nielsen de son poste de directeur sportif de Formula 1 Management [FOM] pour occuper le même poste à la FIA.

Dans le cadre de son nouveau rôle, Nielsen sera chargé de "superviser toutes les questions sportives, y compris le développement continu du contrôle des courses et du centre des opérations à distance, ainsi que les futures mises à jour du règlement sportif".

Son départ de la FOM suit celui de l'ancien directeur général des sports automobiles, Ross Brawn, à la fin de la saison dernière, bien qu'il soit entendu que les départs ne sont en aucun cas liés.

"Je tiens à remercier Steve Nielsen pour son travail acharné et son dévouement au cours des cinq dernières années en Formule 1", a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1.

"C'est un professionnel très respecté dans notre sport et nous soutenons pleinement son passage à la FIA. Ses compétences et son expérience en Formule 1 aideront la FIA dans ses efforts continus pour améliorer ses opérations pendant les week-ends de course."

Changement à la tête de la direction technique de la F1

Nikolas Tombazis a également changé de rôle dans le cadre des changements structurels. L'homme de 54 ans est devenu le "directeur de la monoplace". Il occupait auparavant le poste de directeur technique.

Ce poste est décrit comme un rôle plus "transversal", les directeurs sportif, technique, financier et de la stratégie et des opérations devront directement compte à Tombazis.

Ce changement permettra à Tim Goss de remplacer Tombazis au poste de directeur technique de la F1 après avoir occupé le poste d'adjoint.

Federico Lodi, qui a dirigé l'équipe chargée des règlements financiers de la FIA depuis sa création, deviendra le directeur financier de la F1, tandis que l'ancien directeur sportif, François Sicard, se verra attribuer le poste nouvellement créé de directeur de la stratégie et des opérations.

"Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à apporter des changements significatifs et informés à informer notre équipe F1 afin de créer la bonne structure avec les bonnes personnes pour superviser la future réglementation du sport", a déclaré Ben Sulayem.

"En développant et en responsabilisant les personnes au sein de notre organisation, ainsi qu'en apportant l'expertise et l'expérience de l'extérieur, je suis convaincu que nous sommes dans la meilleure position possible pour aller de l'avant avec nos partenaires de la FOM et les équipes de Formule 1."