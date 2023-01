Mercedes est prête à laisser partir Schumacher pour une place de titulaire en F1

Thibaud Comparot

Le nouveau pilote de réserve de Mercedes, Mick Schumacher, ne sera pas retenu par l’écurie allemande, si une opportunité en interne, ou si une écurie serait prête à lui offrir un volant dans l’avenir.

Mick Schumacher n’a pas réussi à convaincre la direction de l’écurie Haas et a été mis sur la touche en 2023. Ayant trouvé un point de chute chez Mercedes avec une intéressante place de troisième pilote, le fils du septuple champion du monde, lui aussi passé par les Flèches d’argent, fera tout son possible pour retrouver une place de titulaire en Formule 1.

Du côté de chez Mercedes, on se satisfait de l’arrivée de Mick Schumacher au sein de l’écurie. Ce dernier vient en remplacement de Nyck de Vries, parti remplacer Pierre Gasly chez AlphaTauri. L’expérimenté pilote hollandais, champion de F2 en 2019 et champion de FE en 2021, a enfin réussi à trouver un volant de titulaire en Formule 1.

Avant lui, un autre pilote aujourd’hui titulaire en Formule 1 est lui aussi passé par ce poste de pilote de réserve de Mercedes. Sans volant en 2019, Esteban Ocon avait lui aussi déposé ses valises chez Mercedes. La saison suivante, le jeune Français a retrouvé une place en F1 chez Renault.

Cette saison, Mick Schumacher viendra épauler Lewis Hamilton et George Russell chez Mercedes. Le pilote allemand participera aux briefings, roulera dans le simulateur et sera présent lors de chaque Grand Prix. Toto Wolff, directeur de la firme allemande, est certain du potentiel de sa nouvelle recrue et souhaite l’aider à retrouver une place en F1.

"Je crois que si nous pouvons lui fournir un environnement sûr pour se développer davantage, il peut être un bon pilote dans un siège à temps plein à l'avenir", a déclaré Toto Wolff

"Nous avons dû laisser partir Nyck de la même manière pour qu'il ait une carrière, maintenant cela pourrait aussi arriver avec Mick."

"Si c'est avec notre équipe ou si nous devons le laisser partir, nous ne le savons pas encore", a-t-il ajouté.

Si Gunther Steiner a déclaré que Mick Schumacher n'avait même pas été envisagé pour le siège de réserve chez Haas en 2023, Toto Wolff insiste sur le fait que l'Allemand est un nouvel atout majeur pour Mercedes.

"Il va contribuer énormément", a déclaré l'Autrichien. "Il a déjà conduit les nouvelles voitures et il est présent en Formule 1 depuis deux ans. Il sera très utile dans le simulateur et pour juger de la voiture."

De plus, Mick Schumacher pourra offrir des points de comparaison à Mercedes puisque ce dernier a également utilisé le simulateur de la Scuderia Ferrari.

"Ce sera bien de l'avoir sur la piste et dans les débriefings", a conclu le directeur de l’écurie Mercedes.