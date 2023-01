Qui sont les derniers vainqueurs en GP de chaque écurie de F1 ?

Thibaud Comparot

Mardi 17 Janvier 2023 20:31

Sur les dix écuries de F1 présentes sur la grille en 2023, huit d'entre elles détiennent au moins une victoire en Grand Prix. Mais qui sont les derniers pilotes à avoir remporté une course avec ces écuries, GPFans fait le point !

Red Bull – Max Verstappen - Grand Prix d'Abu Dhabi 2022

Le double champion du monde en titre est également le dernier vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1. Le pilote Red Bull s'est imposé lors de l'ultime course de la saison 2022 au volant de sa redoutable RB18. Il avait, par la même occasion, décroché sa 35e victoire en carrière, la 15e de sa saison 2022, un record.

Ferrari – Charles Leclerc - Grand Prix d'Autriche 2022

Le vice-champion du monde de la saison 2022 avait commencé sa saison sur les chapeaux de roue avec le Scuderia Ferrari. Si Carlos Sainz a lui aussi réussi à s'imposer lors de la saison passée, son coéquipier monégasque est le dernier vainqueur en Grand Prix pour la Scuderia Ferrari. Au bout du suspense et sur les terres du rival Red Bull, Charles Leclerc avait franchi la ligne d'arrivée juste devant Max Verstappen.

Mercedes – George Russell - Grand Prix de São Paulo 2022

Après plusieurs années de domination sans partage, la saison 2022 des Flèches d'argent s'est avérée bien compliquée. En 2022, la W13 aura fait vivre de vrais cauchemars à George Russell et Lewis Hamilton. La marque à l'étoile aura finalement réussi à placer un de ses pilotes sur la plus haute marche d'un podium lors de la saison passée. À São Paulo, sur la piste d'Interlagos, le jeune britannique a décroché sa première victoire en F1, la dernière en date pour Mercedes.

Alpine – Esteban Ocon - Grand Prix de Hongrie 2021

Le Grand Prix de Hongrie de 2021 restera dans les mémoires de nombreux fans de Formule 1. Après un énorme carambolage au départ, dû à une piste complètement détrempée, puis à un second départ arrêté avec comme seule voiture présente sur la grille, celle de Lewis Hamilton, Esteban Ocon avait su résister à la pression de Sebastian Vettel pour offrir à Alpine sa seule et unique victoire en Formule 1.

McLaren – Daniel Ricciardo - Grand Prix d'Italie 2021

Un an après la victoire surprise de Pierre Gasly sur cette même piste, Daniel Ricciardo avait réussi à emmener McLaren vers un doublé inédit en 2021. Prenant un meilleur envol que Max Verstappen, l'Australien avait alors conservé la tête de la course quasiment de bout en bout. L'autre événement marquant de ce Grand Prix restera probablement l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. La Red Bull terminera sa course en équilibre sur le Halo de la Mercedes dans la variante del Retiffilo.

Alfa Romeo – Juan Manuel Fangio - Grand Prix d'Espagne 1951

Il faut se plonger dans les livres d'histoire pour retrouver la trace de la dernière victoire en Grand Prix d'Alfa Romeo. L'épreuve se déroulait dans les rues de Barcelone et marquait la fin de la saison 1951 de F1. Deux hommes, Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo) et Alberto Ascari (Ferrari) étaient alors réellement en course pour décrocher le titre mondial des pilotes. Premier à passer le drapeau à damier, l'Argentin avait décroché à Barcelone son premier titre mondial ainsi que la dixième et dernière victoire d'Alfa Romeo en F1.

AlphaTauri – Pierre Gasly - Grand Prix d'Italie 2020

À l'image de Sebastian Vettel quelques années auparavant, Pierre Gasly a lui aussi décroché une incroyable victoire à Monza, devançant de peu la McLaren de Carlos Sainz. L'écurie sœur de Red Bull connue sous le nom d'AlphaTauri et Toro Rosso a décroché ses deux seules victoires en F1 sur l'Autodromo nazionale di Monza.

Williams – Pastor Maldonado - Grand Prix d'Espagne 2012

Souvent décrié dans les paddocks et dans les tribunes, Pastor Maldonado aura tout de même inscrit son nom au palmarès des pilotes de F1 vainqueur d'un Grand Prix. Au volant de sa Williams-Renault et devant un public acquis à la cause de Fernando Alonso (Ferrari), le Colombien avait réussi à tenir l'Espagnol dans ses rétroviseurs pour s'offrir sa seule et unique victoire en Formule 1.

Aston Martin –

L'écurie Aston Martin n'a jamais remporté de Grand Prix de Formule 1. Cependant, si l'on remonte un peu dans l'histoire de l'entité basée à Silverstone, on peut citer la victoire de Sergio Pérez au Grand Prix de Sakhir 2020. Au volant de la Racing Point, le Mexicain avait alors devancé Esteban Ocon et lance Stroll.

Haas –

L'écurie américaine n'a, elle non plus, jamais décroché la moindre victoire en Formule 1. L'écurie dirigée par Günther Steiner peut cependant se targuer d'avoir réalisé la pole position à l'occasion du Grand Prix de São Paulo la saison passée. À ce jour, le meilleur résultat d'une Haas en Grand Prix est à mettre à l'actif de Romain Grosjean, quatrième du Grand Prix d'Autriche de 2018.