Hamilton considère "mission 44" comme sa plus grande fierté

Lewis Hamilton a confié quel est le projet qui lui apporte le plus de fierté en dehors de la F1.

Lewis Hamilton chercherait à obtenir un contrat de cinq ans pour prolonger son contrat avec Mercedes au-delà de la fin de la prochaine campagne.

Mais loin de la piste, Hamilton a lancé un certain nombre d'initiatives au cours de la dernière moitié de la décennie. Il a créé des lignes de vêtements avec Tommy Hilfiger et une nouvelle société de production de films et de télévision, Dawn Apollo Films.

Le pilote Mercedes a également été à l'avant-garde de la promotion de la diversité et de l'inclusion, en mettant en place un certain nombre d'initiatives, à titre individuel et aux côtés des Flèches d'argent.

C'est l'une de ces activités qu'Hamilton a le plus de plaisir développer.

"La chose dont je suis le plus fier est la Mission 44", a déclaré Hamilton.

"Nous avons potentiellement l'une des organisations à but non lucratif les plus diversifiées opérant au Royaume-Uni et j'ai été visiter des écoles, j'ai vu l'impact que cela commence à avoir, et j'en suis tellement fier."

L'égalité au centre de la motivation d'Hamilton

"J'ai vraiment l'impression de vivre pour accomplir mon objectif et je sens que cela commence à avoir un effet tangible et positif."

"Nous allons commencer à voir plus d'égalité pour les jeunes enfants et plus d'opportunités pour les enfants de différents milieux, donc je suis enthousiasmé par cela", a conclu le coéquipier de George Russell chez Mercedes.