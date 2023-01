Thibaud Comparot

Mardi 17 Janvier 2023 17:11

Lewis Hamilton s'est heurté à l'une des plus grandes déceptions de sa carrière en F1 lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. David Coulthard a déclaré avoir beaucoup de respect pour la façon dont le septuple champion du monde a géré cette déconvenue.

Max Verstappen et Lewis Hamilton sont arrivés à Abu Dhabi avec tous les deux 369,5 points au compteur. Lewis Hamilton semblait filer vers son huitième titre mondial en Formule 1 jusqu'au moment où l'accident de Nicholas Latifi a rebattu les cartes en fin de course. Max Verstappen, équipé de pneus tendres frais, alors que le pilote Mercedes roulait en gommes dures usées, est allé dépasser son rival dans l'ultime tour de la saison. Cette action a permis au pilote Red Bull de décrocher, dans la controverse, son premier titre de champion du monde.

Hamilton a bien géré sa déception d’Abu Dhabi 2001 - Coulthard

La dernière épreuve du championnat a fait grand bruit et Mercedes a même menacé d'aller devant Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Lewis Hamilton lui-même a disparu des radars et des réseaux sociaux pendant plusieurs semaines pour se remettre de cette fin de saison douloureuse.

David Coulthard, ancien pilote de F1 a pris la défense du Britannique lors d'un événement Red Bull à Dublin. "La façon dont Lewis a géré la situation est fantastique. Cela aurait été beaucoup plus difficile s'il avait été plus jeune", a ajouté l'ancien pilote Red Bull.

Hamilton a gagné en maturité

Le vice-champion du monde 2001 poursuit : "Avec l'âge, vient la maturité. L'avantage de la jeunesse, c'est que vous êtes insouciant. Vous n'avez peur de rien. En vieillissant, vous commencez à comprendre les conséquences, la maturité vous permet de faire face à différentes situations." David Coulthard n'hésite pas non plus à admettre qu'il aurait lui-même géré la situation de manière bien différente : "À l'heure actuelle, je serais encore en train de me plaindre à la Cour suprême européenne !"