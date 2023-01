Sotheby's met en vente une Ferrari pilotée par Alesi

Thibaud Comparot

La maison de vente aux enchères d’origine britannique mettra en vente l’une des Ferrari 643 utilisées par la Scuderia en 1991. Celle proposée à la vente porte le numéro de châssis 127 et a une histoire bien particulière.

Conçue et développée à Maranello par Steve Nichols et Jean-Claude Migeot, la Ferrari 643 a été placée entre les mains d’Alain Prost, de Jean Alesi puis de Gianni Morbidelli au cours de la saison 1991 de Formule 1. La 643 est venue à la rescousse après les déboires de Ferrari et de sa 642.

"La 643 est nettement supérieure à la 642 en stabilité, explique Alesi, elle ne vibre pas dans les virages délicats et tient bien la route", avait alors déclaré Jean Alesi.

Cette emblématique monoplace italienne était animée par un fantastique et bruyant V12 de 3 499 cm3 développant 710 chevaux et dépassant les 13 800 tr/min.

La 643 fait sa première apparition au Grand Prix de France 1991, la F1 se déplace alors pour la première fois de son histoire à Magny-Cours. Le châssis numéro 127 est confié à Jean Alesi, nouveau venu au sein de la Scuderia Ferrari, faisant équipe avec un autre pilote français, Alain Prost.

Pour sa première sortie avec le châssis 127, Alesi se qualifie en sixième place sur la grille, alors qu’Alain Prost signe le second temps juste derrière la Williams de Riccardo Patrese. Alors que son coéquipier Alain Prost se battait contre Mansell pour la tête avant de terminer deuxième, Alesi était engagé dans une belle bataille avec la McLaren d’Ayrton Senna pour le gain de la troisième place. Malgré une ultime attaque, le pilote d’Avignon a toutefois dû se contenter de la quatrième place au passage du drapeau à damier.

Alesi lors du GP de France © - Girardo & Co Archive

Jean Alesi a par la suite piloté le châssis numéro 127 à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne (Abandon après un accrochage avec la Larrousse-Lola d'Aguri Suzuki). Cette monoplace a ensuite servi de mulet chez Ferrari lors des Grand Prix d’Allemagne, de Hongrie et de Belgique.

Ce châssis italien fait une dernière apparition en 1991 lors de l’ultime course de la saison à Adélaïde pour le Grand Prix d’Australie. Cependant, pas de Jean Alesi ou d’Alain Prost à son volant, mais Gianni Morbidelli. Le jeune italien avait pris la place du "Professeur" après que ce dernier se soit brouillé avec la Scuderia Ferrari au Japon.

"Je n'ai jamais conduit une voiture aussi mauvaise. Hier, avec le plein d'essence, nous avons constaté que la direction se bloquait complètement dans les grandes courbes, c'est un problème mécanique très grave qui s'est amplifié au cours de la saison. Disputer un Grand Prix dans ces conditions est très éprouvant, je n'avais pas l'impression d'être un pilote de F1, car un bon chauffeur de camion avec de gros bras aurait pu faire aussi bien", avait déclaré Alain Prost.

Une retraite active après la compétition

Après la saison 1991, le châssis 127 a été entièrement remis à neuf à l'usine de Maranello et vendu à un collectionneur sud-africain. Ce dernier l’a conservé et entretenu avec passion jusqu'en 2010 avant de le céder à Peter Bailey. Toujours basée en Afrique du Sud, cette Ferrari 643 a été pilotée à plusieurs reprises par Ian Scheckter, le frère aîné de Jody, sur la piste de Kyalami.

Après avoir été vendu en 2016 à un collectionneur allemand, le châssis 127 a eu droit à une restauration complète. Cette Ferrari est réapparue en 2018 lors des Minardi Days 2018 à Imola et à pris part au Grand Prix Oldtimer 2020 sur le Nürburgring. Sotheby’s s’attend à voir partir cette monoplace pour une somme dépassant les 3 millions d’euros.