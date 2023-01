Grosjean répond aux critiques de Verstappen sur les 24 Heures du Mans virtuelles

Thibaud Comparot

Lundi 16 Janvier 2023 20:26

Romain Grosjean n'est pas d'accord avec Max Verstappen et le fait savoir ! L'ancien pilote de F1 reproche à Max Verstappen ces critiques envers les organisateurs des 24 Heures du Mans virtuelles du week-end dernier.

Le pilote d'IndyCar fait la comparaison avec les cas où certaines pièces de voitures réelles ne fonctionnent pas correctement.

L'organisation des 24 heures du Mans virtuelles a été la cible de nombreuses critiques ces derniers jours. Max Verstappen n'a pas caché son mécontentement à l'égard de l'événement, après que le Néerlandais et sa formation en ligne Team Redline ont perdu la tête de la course en raison de problèmes de connexion répétés. L'équipe Redline a alors adressé une pétition aux organisateurs pour reprendre la tête de la course, mais lorsque cela n'a pas été accordé, Max Verstappen a décidé avec son équipe de quitter la course.

Verstappen l’organisation des 24 Heures du Mans virtuelles

"C'est tout simplement de l'incompétence", a-t-on notamment entendu. "Ils ne contrôlent même pas leur propre jeu. C'est maintenant la troisième fois que je suis mis hors-jeu pendant une course, c'est donc la dernière fois que je participe à une compétition. Quel est l'intérêt ? Vous vous préparez pendant cinq mois, vous êtes en tête du championnat, vous essayez de gagner la course que vous avez préparée pendant deux mois et ils le traitent comme ça. C'est une blague, on ne peut même pas appeler ça un événement. C'est un spectacle de clowns. J'ai plus de chances de gagner si je vais au casino de Las Vegas."

La réaction de Grosjean aux commentaires de Verstappen

Le double champion du monde en titre a reçu le soutien de plusieurs camps, mais tout le monde n'était pas d'accord avec son discours. Par exemple, le commentateur Ben Constanduros ou encore Romain Grosjean, pilote en IndyCar. Lorsque Boosted Media a exprimé son mécontentement sur Twitter, le Français a répondu par une comparaison : "Et si vous avez un problème de moteur ou de mécanique dans la vraie vie, ce n'est pas la même chose ?", peut-on lire.

De son côté, R8G, l'écurie Esports du pilote français a remporté la course en en GTE. L’équipage de la Ferrari 488 #888 était composé de Smolyar, Andrews, Andonovski et Jajovski.