Hamilton et Russell alterneront les "cycles de performance" - Wolff

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, pense qu'il y aura toujours des variations de performance entre Lewis Hamilton et George Russell, comme ce fut le cas la saison dernière en F1.

Après avoir quitté Williams au terme de trois années d'apprentissage en F1, Russell a finalement eu sa chance la saison dernière chez Mercedes aux côtés de son illustre coéquipier, Lewis Hamilton.

Compte tenu de la domination des Flèches d'argent sur la F1 au cours des huit dernières saisons, les deux pilotes auraient pu raisonnablement s'attendre à avoir leur mot à dire dans la lutte pour le championnat l'an dernier.

Mais l'introduction de nouvelles réglementations aérodynamiques a mis l'équipe sur la touche et l'a contrainte à se concentrer sur le développement et la correction des problèmes de la W13.

George Russell a tout de même réussi à faire preuve de constance, en se classant dans les cinq premiers lors de 19 des 22 Grand Prix, dont six troisièmes places. Il a également terminé une fois deuxième et a remporté la seule victoire de la saison pour l'équipe lors de l'avant-dernière course à São Paulo.

Malgré cette victoire, le pilote de 24 ans a fait remarquer qu'il avait l'impression que ses performances de fin de saison n'étaient pas au même niveau que celles du début de la campagne.

Pour Hamilton, c'était l'inverse, puisqu'il a eu du mal à démarrer avant de terminer en beauté avec cinq secondes places sur les 11 dernières courses, dont trois dans les quatre dernières.

Répondant initialement aux préoccupations de Russell concernant son état de forme, Wolff a déclaré : "George est toujours très autocritique, ce qui est l'un des atouts qui font de lui un futur champion du monde."

"Au début de l'année, vous pouviez dire que George se débrouillait très bien, et puis dans le dernier tiers de l'année, c'était Lewis [Hamilton]."

Évaluant la façon dont la forme est susceptible de continuer à fluctuer entre les deux, Wolff a ajouté : "Mais en termes de performance optimale, nous avons la combinaison des deux meilleurs pilotes, le line-up le plus fort."

"Et donc, à mon avis, nous allons toujours voir des variations de performance entre les deux pilotes", a conclu le directeur de l'écurie allemande.