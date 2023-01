Pérez va devoir faire une "mise à jour" s'il veut devenir champion du monde

Thibaud Comparot

Lundi 16 Janvier 2023 16:22

David Coulthard, ancien pilote Red Bull, a révélé ce que Sergio Perez devait faire pour pouvoir lutter contre son coéquipier, Max Verstappen, dans la course au titre des pilotes de F1 en 2023.

En 2022, après sa victoire à Monaco, le Mexicain avait intégré la bataille pour le titre avec Max Verstappen et le pilote Ferrari, Charles Leclerc.

Williams F1 dément les spéculations concernant PorscheLire plus

Mais une série de mauvais résultats lui ont fait perdre du terrain par rapport à son coéquipier néerlandais. Il a finalement dû se contenter de la troisième place au classement des pilotes, manquant de peu la place de vice-champion du monde, laissée à Charles Leclerc.

S'adressant à la BBC, David Coulthard, ancien vice champion, a expliqué : "Pour Checo, regarder combien de victoires Max a remporté l’année dernière face à lui, ce n'est pas comme s'il avait juste à polir quelques coins."

"C'est une réécriture majeure, une mise à jour du logiciel."

"Si vous utilisez les mêmes ingrédients dans le gâteau, vous obtiendrez le même gâteau. Vous devez le changer si vous voulez quelque chose de différent."

Checo a "accès aux données du champion du monde"

"Il a accès aux données du champion du monde", a ajouté Coulthard. "Il peut voir où il est plus rapide et où il est plus lent. Checo sera plus rapide dans certains domaines. C'est juste que Max met tout en place plus souvent."

Mais insistant sur le fait que Perez a ce qu'il faut pour se battre pour le titre, Coulthard, qui a fait des passages chez Williams et McLaren avant de terminer sa carrière chez Red Bull, a commenté : "Toutes les connaissances sont là pour que Checo améliore ses performances."

Norris servira de "cadre de référence" à Piastri - StellaLire plus

"S'il y parvient, il pourra mettre la main sur le Championnat du monde."

"S'il ne le fait pas, alors il sera juste pilote de plus de l'histoire de la F1, comme moi, ayant gagné quelques Grand Prix", a conclu l'ancien pilote.