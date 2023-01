Norris servira de "cadre de référence" à Piastri - Stella

Thibaud Comparot

Lundi 16 Janvier 2023 14:14

Le nouveau directeur de l'équipe McLaren, Andrea Stella, a confirmé que Lando Norris servira de "cadre de référence" à Oscar Piastri avant ses débuts en F1 cette année.

Après une longue saga concernant son transfert d'Alpine, qui a nécessité l'intervention du Conseil de reconnaissance des contrats, Piastri a finalement été confirmé comme pilote McLaren la saison dernière, en remplacement de son compatriote australien, Daniel Ricciardo.

À seulement 23 et 21 ans, Norris et Piastri formeront la plus jeune paire de pilotes sur la grille de départ en 2023. Cependant, le Britannique a une grande expérience derrière lui, alors qu'il entame sa cinquième saison dans ce sport.

Stella pense que les connaissances accumulées par Norris serviront à Piastri au début de sa propre carrière en F1, lui permettant de ne pas être pris en défaut.

Interrogé initialement sur le manque d'expertise de McLaren suite au départ de Ricciardo, Stella, qui s'exprimait à la fin de l'année dernière avant sa nomination en tant que patron de l'équipe, et lors d'un entretien collectif auquel participaient des GPFans, a déclaré : "Le point important est d'avoir une continuité avec Lando."

"Il permet de garder la référence et c'est une référence que nous connaissons très bien, car nous avons vécu le développement de Lando."

"Cela a certainement été un développement d'un point de vue technique, d'un point de vue de la conduite, d'un point de vue de la course, donc nous connaissons très bien cela et cela deviendra un cadre de référence pour Oscar."

"Ce n'est pas seulement en termes de performance propre d'Oscar, mais aussi de sa compréhension de la voiture."

McLaren ne s'inquiète pas de la perte d’expérience suite au départ de Ricciardo

Piastri a été contraint d'attendre son heure pour accéder à la F1, passant la saison dernière sur la touche avec Alpine, après une brillante carrière junior au cours de laquelle il a remporté la Formula Renault Eurocup en 2019, la F3 l'année suivante et la F2 en 2021.

En ce qui concerne Stella, le fait que Ricciardo ne fasse plus partie de l'équipe n'est pas un souci, car il est convaincu que Piastri apprendra rapidement de Norris et de nombreux autres points de référence en cours de route.

"La Formule 1, contrairement à d'autres sports, repose beaucoup sur les chiffres, ce qui signifie que nous avons de la chance en tant que personnes pour gérer cela", a ajouté Stella.

"En Formule 1, les chiffres vous donnent une très bonne idée de votre compétitivité."

"Avec les pilotes, vous vous occupez des subtilités, du pourcentage final de votre performance."

"Je n'aurais pas trop peur. Si vous me donnez de bons chiffres, je les prendrai même si nous n'avons pas de références très claires de la part des pilotes."

"Donc le voyage que nous voulons faire avec Oscar est aussi un voyage indépendant. Il est certainement très talentueux et nous voulons qu'il utilise ses références, les références de la voiture, les références mêmes de ce que nous avons appris avec Daniel, et ainsi de suite."

"Nous sommes assez catégoriques sur le fait qu'il aura suffisamment de talent, de méthode, d'intelligence pour trouver sa propre voie, en tirant parti de ces références."

"Donc je ne suis pas du tout très inquiet à l'idée que nous puissions perdre cette expérience, en termes de comparaison avec Daniel Ricciardo", a conclu le directeur de l'écurie McLaren.