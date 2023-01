"Verstappen ne gagnerait pas facilement en Formule E !" - Rowland

Rédaction GP Fans

Dimanche 15 Janvier 2023 14:44

Le pilote de Formule E Oliver Rowland s'est laissé aller à une déclaration fort osée.

En 2022, Max Verstappen a remporté 15 victoires en course - un record - pour filer vers son deuxième titre mondial en F1.

Mais malgré cette statistique impressionnante, le pilote Mahindra Oliver Rowland est convaincu qu'aucun pilote actuel de F1 ne serait capable d'arriver en Formule E et de dominer immédiatement.

"Je ne pense pas que vous puissiez placer un pilote de F1 en Formule E en espérant qu'il gagne tout de suite", a déclaré Rowland à Total-Motorsport.com.

"Max est la star de la F1 en ce moment, son talent naturel est immense. Charles Leclerc et George Russell sont aussi de très grands pilotes. Mais ils ne viendraient pas ici en pouvant dominer tout de suite."

"J'ai couru contre eux, je connais leur niveau. La moyenne ici, en Formule E, est plus élevée qu'en F1. Ils peuvent venir quand ils veulent."

Le dernier pilote a avoir fait le voyage de la F1 à la FE, Antonio Giovinazzi, a en effet connu un échec retentissant.

Mais Jean-Eric Vergne a lui connu le succès et les chiffres parlent d'eux-mêmes : en huit saisons de FE, six ont couronné d'anciens pilotes de F1... Seuls Antonio Felix da Costa - passé par la filière Red Bull - et Nyck de Vries - aujourd'hui en F1 chez AlphaTauri - font exceptions.