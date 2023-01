Andretti révèle ses alliés dans sa course à la F1

Rédaction GP Fans

Dimanche 15 Janvier 2023 18:04

Michael Andretti a révélé qu'un proche allié l'aide dans son combat pour s'assurer une future place en F1.

Andretti a récemment confirmé un partenariat avec GM/Cadillac, estimant qu'il s'agissait de l'une des dernières pièces manquantes à sa candidature pour rejoindre le sport.

Plus tôt, l'Américain s'était heurté aux réticences des autres équipes qui protègent leur part du gâteau. Andretti avait dénoncé leur "cupidité" et voit aujourd'hui le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, rejoindre le camp des favorables.

Andretti sait qu'il peut compter sur au moins une autre personnalité influente en la personne de Zak Brown, le PDG de McLaren.

"Zak veut faire tout ce qu'il peut pour nous aider à y arriver, tout comme Alpine", a déclaré Andretti, s'adressant à Forbes. "Zak Brown et Alpine sont deux très bons alliés. Zak m'a beaucoup soutenu."

"Zak est un grand ami et allié. Il me donne des conseils et est là pour m'aider. Nous nous soutenons mutuellement. Je l'ai beaucoup aidé depuis qu'il est arrivé en IndyCar. C'est une amitié qui fonctionne dans les deux sens."

"Nous travaillions depuis un certain temps avec GM mais c'est lorsque le président de la FIA a soutenu publiquement nos efforts que nous avons décidé d'annoncer le partenariat avec Cadillac."

"À présent, nous cochons toutes les cases. Nous sommes donc très optimistes à présent, même s'il reste un long chemin à parcourir. Nous allons suivre toutes les procédures et nous sommes en meilleure position que jamais."