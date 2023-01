"Un spectacle de clown" - Verstappen détruit les 24 Heures du Mans virtuelles

Rédaction GP Fans

Dimanche 15 Janvier 2023 12:16

Max Verstappen s'est mis en colère après que des problèmes de connexion lui aient fait perdre la tête des 24 heures du Mans Esports.

Le champion du monde de F1 en titre était en tête avant qu'un souci de connexion - l'un des multiples subis par les joueurs lors de cet événement phare - ne renvoit sa voiture automatiquement aux stands.

Le Néerlandais, qui courait pour l'équipe Redline, avait pris la tête en s'élançant de la quatrième position sur la grille et disposait d'une minute d'avance sur ses plus proches concurrents. Le problème de connexion l'a ensuite relegué à la 17e place.

Verstappen visait la victoire et s'était préparé en vue de cet objectif. Mais après cet événement, il affirme qu'il ne participera plus à l'avenir.

"Ils [les organisateurs] disent que c'est une malchance incroyable, mais c'est juste de l'incompétence !" a déclaré le pilote Red Bull.

"Ils ne peuvent même pas contrôler leur propre jeu. C'est déjà la troisième fois que cela m'arrive pendant cette course, donc c'est la dernière fois que je participe. Car ça ne sert juste à rien."

"Tu te prépares pendant des semaines pour gagner et voilà ce qui arrive... Franchement, c'est une blague. On ne peut pas appeler ça un événement, c'est juste un spectacle de clown !"

Plus tôt, la course avait déjà été interrompue en raison d'une faille de sécurité et plusieurs pilotes avaient été mis hors course à cause de soucis techniques.

Verstappen, lui, a d'abord repris la course après la perte de connexion mais, se rendant compte qu'il était à deux tours de la première place alors qu'il méritait de l'occuper, lui et son équipe ont décidé d'abandonner.

"Piloter en étant si loin n'a pas de sens. Cette situation est juste honteuse. Nous déployons des efforts en tant qu'équipe et rien ne fonctionne... J'ai plus de chance de gagner au casino à Las Vegas plutôt que cette course !"

"Je vais maintenant désinstaller le jeu, ça suffit, et j'espère que tout le monde en fera de même."